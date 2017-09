DAX  Handelsspanne dominiert

GO

KRONES-Aktie läuft wieder Richtung Jahreshoch. Schweizerische Nationalbank bestätigt lockere Geldpolitik. Niki Lauda will mit Condor rund 100 Millionen für Air Berlin bieten. Bitcoin-Experte: "Zwei oder drei chinesische Schürfer könnten Bitcoin zerstören". Goldman-Studie belastet Infineon nach zuletzt gutem Lauf.

