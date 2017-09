DAX  Konsolidierung hält an

Hallo am Vormittag,

der DAX® bewegt sich seit zwei Tagen seitwärts in einer vergleichsweise sehr engen Handelsspanne. Es gab keinerlei nennenswerte Trendimpulse. Auch am Freitagmorgen setzt sich der lethargische Seitwärtshandel zunächst weiter fort.



Der Index bleibt innerhalb der Spanne 12.490 auf der Unter- und 12.560 Punkten auf der Oberseite aus charttechnischer Sicht weiter als neutral einzustufen. Hier ist sowohl ein Ausbruch gen Norden als auch gen Süden denkbar am heutigen Nachmittag. Im Angesicht der vorherigen Rallyphase wäre eine technische Korrektur an den Aufwärtstrend im Stundenchart keine große Überraschung, eine Trendfortsetzung Richtung 12.620 Punkte kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor dem Wochenende sollte man sich daher nicht mehr unbedingt aus dem Fenster lehnen. Ein Stundenschluss unter 12.490 Punkten sollte aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine größere Abwärtswelle Richtung 12.340 Punkte einleiten. Ein Schönes Wochenende allen Lesern!

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)