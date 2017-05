DAX  Und wieder abgeprallt!

Hallo am Vormittag,

es ist Feiertag in Deutschland, also warum auf den DAX® schauen, da tut sich doch eh nichts, oder? Tja, Pustekuchen, gerade am heutigen Donnerstag ist Actiontag angesagt. Ob die starken Bewgeungen auf das geringe Handelsvolumen zurückzuführen sind, kann man nur mutmaßen. Charttechnisch gab es allerdings keine Überraschungen.