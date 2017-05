€uro am Sonntag

Bei Coca-Cola setzt sich der Umsatzschwund fort. Im ersten Quartal 2017 sanken die Erlöse um elf Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar, was auch an strukturellen Effekten wie dem Rückführen von Abfüllanlagen an Franchisepartner liegt. Bereinigt wäre der Umsatz stabil geblieben. Das Ergebnis je Aktie verfehlte die Konsensschätzungen der Analysten.Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wurde bestätigt, das Ergebnis je Aktie dürfte zudem einen Tick besser ausfallen als gedacht. Mit weiteren Einschnitten etwa in der Logistik oder beim Marketing will Coca-Cola bis 2019 zusätzliche Kosten von jährlich rund 800 Millionen Dollar einsparen.scheint das Kurspotenzial limitiert. Es spricht aber auch wenig für einen schärferen Rücksetzer. Das Geschäft des Getränkeriesen ist nicht nur in ökonomisch unsicheren Zeiten stabil. Coca-Cola ist zudem ein zuverlässiger Dividendenzahler: In den vergangenen 54 Jahren wurden die Ausschüttungen jährlich erhöht.

Begrenzter Risikopuffer

Diese Gemengelage macht die Aktie zum idealen Basiswert für eine Seitwärtsspekulation. Ein Cap-Bonuszertifikat von Vontobel (ISIN: DE 000 VL1 FEQ 4) bringt eine Maximalrendite von 5,5 Prozent per annum, wenn der Titel bis März 2018 nie bis auf 36 Dollar abrutscht. Der Schwellenabstand von rund 21 Prozent wirkt zwar wenig komfortabel, die Aktie hat das Barriere-Niveau aber seit mehr als drei Jahren nicht berührt. Das Zertifikat weist ein Aufgeld von gut fünf Prozent auf die Aktie auf.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com, aswadie / Shutterstock