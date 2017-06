Die Ausschüttungssumme liegt demnach neun Prozent über dem Niveau von 2015 und sieben Prozent über dem bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2014 liegen. Neben der Ausschüttungssumme und der Dividendenrendite, also dem Verhältnis der gezahlten Dividenden zum aktuellen Aktienkurs, sollten Anleger jedoch noch weitere betriebswirtschaftliche Größen und Finanzkennzahlen bei der Aktienselektion in Betracht ziehen. Denn letztlich kommt es darauf an, Unternehmen auszuwählen, die langfristig stabile Erträge erzielen. Entsprechende Selektionskriterien können zum Beispiel die Dividendenkontinuität, die Volatilität des Aktienkurses und das historische Gewinnwachstum sein.

Einen solchen Ansatz verfolgt zum Beispiel der QIX Dividenden Europa. Der in Euro berechnete Index bildet die Wertentwicklung von 25 dividendenstarken Unternehmen ab, die unter anderem in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz und Skandinavien ihren Hauptsitz haben. Die in dem Index enthaltenen Unternehmen werden mit Hilfe einer regelbasierten Anlagestrategie anhand von insgesamt acht Bewertungskriterien selektiert. Zu diesen Kriterien gehören neben der Dividendenrendite unter anderem die Volatilität der Aktienrenditen, die Stabilität des Gewinnwachstums und die Dividendenkontinuität. Die 25 Aktien des Barometers werden gleich gewichtet. Die Indexanpassungen erfolgen vierteljährlich, die Netto-Dividenden der Unternehmen werden reinvestiert.

QIX steht dabei für Qualitätsaktienindex. Der Index, den die TraderFox GmbH verwaltet, wurde mit dem Ziel entwickelt, einen "Quality Investing"-Ansatz für Anleger in Form eines Index-Zertifikats investierbar zu machen. Anleger, die die Investmentstrategie des QIX Dividenden Europa interessant finden, können mit einem Open End Index-Zertifikat (ISIN: DE000UBS2QX5) an der Performance des Index teilhaben. Die jährliche Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent. Anleger bekommen mit dem neuen Index-Zertifikat die Möglichkeit, ihre Dividendenstrategie zu verfeinern und eine defensive Investmentstrategie in dividendenstarke Aktien mit einem regelbasierten Anlageansatz zu kombinieren.

Alle weiteren und wesentlichen Informationen enthält der dazugehörige, rechtlich ausschließlich maßgebliche Wertpapierprospekt, erhältlich unter ubs.com/qix-dividende. Das neue Zertifikat wird noch bis einschließlich 12. Juni 2017 im Rahmen einer Zeichnungsfrist bei allen Online-Brokern, Banken und Sparkassen zur Zeichnung angeboten. Am 15. Juni 2017 ist die Einführung des Zertifikats an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart vorgesehen.

