Dow Jones  Das nächste Aufwärtsgap, das nächste Allzeithoch

Hallo am Nachmittag,

die gestrige Eröffungsschwäche in den US Indizes nutzen die Käufer sofort, um die nächste Kaufwelle zu initiieren. Zum Handelsende hin waren die Minuszeichen im Dow Jones Industrial Average® komplett verschwunden. Es reichte sogar zum 14. Intraday-Allzeithoch in Folge. Heute deutet sich das 15. an. Denn ein weiteres Aufwärtsgap dürfte den Index weiter gen Norden befördern.



Wie bereits an dieser Stelle erwähnt, ist der Chart des Index aufgrund der tägli h neuen Allzeithochs quasi „widerstandsfrei“. Mithilfe von Fibonacci-Techniken oder Trendkanalprojektionen abgeleitete Ziele können allenfalls als Orientierungspunkte verwendet werden. Ein solcher ließe sich im Dow Jones Industrial Average® bei 23.340 Punkten nennen. Dort verläuft die obere Begrenzungslinie eines steilen, seit September intakten Trendkanals.

Im Tageschart sind Verkaufssignale weit entfernt. Erst wenn der Index wieder in den flacheren Trendkanal zurückfällt, also unter 23.000 Punkte, müssten sich die Käufer Sorgen machen. Eine Konsolidierung wäre nach dem regelrechten Run ohne Verschnaufpausen im Index überfällig. Solange sich aber keine Umkehrsignale zeigen, muss man die Trends eben spielen, bis sie vorbei sind.

Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)