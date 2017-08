Dow Jones  Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert

Hallo am Nachmittag,

die Fahrpläne für die US Indizes in dieser Woche dürften kaum Wünsche offen gelassen haben. Der Dow Jones Industrial Average® schöpfte das herausgearbeitete Erholungspotenzial bis auf 20.085 Punkte vollständig ab, ehe der Index gerade am Donnerstag in den freien Fall überging. Die charttechnische Situation ist als brisant einzustufen.

Erholungen sollte man nach dem starken Rückgang gestern zwar einkalkulieren. Dass sich die Käufer kurz vor dem Wochenende aber weit aus dem Fenster lehnen werden, ist eher unwahrscheinlich. Im Dow Jones Industrial Average® liegen Widerstände im Chart bei 21.800 und 21.844 Punkten. Gerade letztere Marke dürfte nur schwer zu überwinden sein. Bildet der Index weitere Tiefs aus, liegt bei 21.690 bis 21.680 Punkten die erste Zielzone. Bleibt der Verkaufsdruck hoch, warten weitere Abwärtsziele bei 21.613 und 21.553 Punkten.

Erst über 21.890 Punkten könnte man von einer gewissen Neutralisierung der Lage sprechen. Prozyklische Kaufsignale ergeben sich Stand jetzt über 22.085 Punkten.

Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)