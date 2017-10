M & A-Zertifikat: Verdreifacht in fünf Jahren

€uro am Sonntag

Am 14. September feierte der von Finanzen-Verlag-Mitarbeiter Jörg Lang konzipierte und betreute Solactive German M & A Index sein fünfjähriges Bestehen. Die Idee, auf 20 deutsche Firmen mit Übernahme-Appeal zu setzen, hat sich dank der von der HVB emittierten Indexzertifikate auch für ­Anleger ausgezahlt. Der Index brachte binnen fünf Jahren einen Gesamtertrag von über 240 Prozent. Er hat sich damit weitaus besser entwickelt als alle deutschen Indizes - und auch als alle auf deutsche Aktien spezialisierten Fonds., ein gutes Händchen zu beweisen. Einmal im Quartal wird der Index nämlich neu gewichtet. Zu diesem Zeitpunkt können einzelne Aktien ausgetauscht werden. Beim jüngsten Anpassungstermin Anfang September war das wieder einmal der Fall.Weichen musste TAG Immobilien . Hier war die Bewertung schon nahe an einen möglichen Übernahmepreis herangewachsen. Bei Klöckner & Co ist das bei Weitem noch nicht der Fall. Dort hat der Industrielle Friedhelm Loh eine Beteiligung von 25 Prozent aufgebaut. Loh hatte bereits mit dem Engagement beim Roboterbauer Kuka (war bis zur Übernahme im Index enthalten) einen guten Riecher bewiesen.