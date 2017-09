Tipp des Tages: Call-Optionsschein auf DSM

€uro am Sonntag

E inmal im Jahr kürt das US-Magazin "Fortune" Firmen, die mit ihren Geschäften nicht nur Profit einfahren, sondern auch Lösungen für gesellschaftliche Proble­me bieten. Auf Platz 2 des "Change the World"-Rankings steht dieses Jahr DSM . Das niederländische Feinchemieunternehmen sei eine Größe im weltweiten Kampf gegen Unter­ernährung und Hunger. Angereicherte Lebensmittel erreichen über das Welternährungsprogramm jährlich etwa 31 Millionen Menschen.und Vitamine für Nahrungsmittel für Mensch und Tier sowie Vorprodukte für Körperpflege, Arzneimittel und Aromastoffe her. Das zweite Standbein der Niederländer sind hochwertige Kunststoffe, die beispielsweise schwer entflammbar sind. Aus der Sparte Innovationen ging kürzlich eine vielversprechende Zusammenarbeit mit Evonik hervor. Die beiden Unternehmen wollen im großen Stil Omega-3-Fettsäuren aus Meeresalgen gewinnen. So sollen wertvoller Wildfisch geschont und Aquakulturen nachhaltiger werden.Die Niederländer haben eine harte, aber sehr erfolgreiche Restrukturierung hinter sich. Das sechste Quartal in Folge hat der Konzern die Erwartungen übertroffen. Zuletzt legte das organische Wachstum um sechs Prozent zu. Noch besser lief es beim operativen Ergebnis, das sich mit einem Plus von 15 Prozent auf 376 Millionen Euro summierte. Geholfen hat dabei auch das Kostensenkungsprogramm. Mit dem Erlös des Verkaufs der US-Pharmabeteiligung Panteon steht DSM praktisch schuldenfrei da. Analysten begrüßen die Entwicklung und überlegen, welche Schritte die Niederländer als Nächstes vorhaben. Von Aktienrückkäufen bis hin zu Akquisitionen ist alles denkbar.im Juni ihr Allzeithoch bei 69 Euro. In der Marktschwäche Ende des Sommers konsolidierte der Wert weiter. Das bietet eine gute Chance für spekulative Anleger, mit Hebel einzusteigen - zumal die Aktie laut Analystenurteil mit einem hohen Abschlag zur Branche notiert. Das Kursziel der Analysten der Berenberg Bank liegt bei 79 Euro.Der ausgewählte Call hat ein Aufgeld von zwei Prozent bei einem Omega von über vier. Das bedeutet: Legt der Aktienkurs um ein ­Prozent zu, steigt der Wert des Calls um rund vier Prozent. Erreicht die DSM-Aktie bis Mitte kommenden Jahres das Kursziel der Analysten, so verteuert sich der Call um rund 80 Prozent.

Klassischer Call auf DSM

Emittent: Citigroup

ISIN: DE 000 CY0 SVE 7

Laufzeit: 20.12.2018

Bezugsverhältnis: 0,1

Basispreis: 55,00 €

Kurs Call am 25.09.2017: 1,39 €

Innerer Wert: 1,2568 €

Omega: 4,9

Aufgeld: 1,8 %

Stoppkurs Aktie: 59,00 €



