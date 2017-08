€uro am Sonntag

Elektroantriebe sind in der Logistikbranche längst üblich. Der Auftrag, den Jungheinrich vor Kurzem an Land gezogen hat, ist trotzdem bemerkenswert. 1.000 Li­thium-Ionen-Fahrzeuge hat ein international ausgerichteter Großkunde bestellt. Gemessen am Auftragsvolumen ist es für den Anbieter von Lagertechnik die größte Fahrzeugbestellung in der rund 65-jährigen Firmengeschichte und weltweit einer der größten Aufträge der Branche.Elektromobilität bei Flurfahrzeugen und bietet ein durchgängiges System: vom Ladegerät über die Batterie bis zum Fahrzeug aus einer Hand. Die Batterien kommunizieren mit dem Fahrzeug und dem Ladegerät, die Fahrzeuge arbeiten so effizient und sind leistungsstärker als konventionelle mit Blei-Säure-Batterien. Die Leistungsfähigkeit der Produkte hat sich he­rumgesprochen. In den vergangenen drei Jahren verzeichnete Jung­heinrich jeweils eine Verdreifachung seines Absatzes von Lithium-­Ionen-Batterien. Deshalb sollen die Fertigungskapazitäten erheblich ausgebaut werden.Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang um fast acht Prozent auf 1,75 Milliarden Euro. Insgesamt endete das erste Halbjahr mit einem Umsatzplus von 14 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern legte um 16 Prozent auf 84 Millionen Euro zu.Dank der guten Vorgaben hob das Management die Prognose für das restliche Geschäftsjahr an und erwartet einen Umsatz von bis zu 3,45 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn soll bei 250 bis 260 Millionen Euro liegen. Wie viele Prognosen zuvor könnte sich aber auch diese als zu vorsichtig erweisen. Die Verbuchung des jüngsten Großauftrags sollte sich in den kommenden Quartalen positiv beim Umsatz niederschlagen. Und der große Wachstumsmotor bleibt der boomende Onlinehandel, hinter dem eine ausgefeilte Logistik steht., der auf Sicht von fünf Jahren um mehr als 300 Prozent zulegte. Seit Anfang des Jahres beläuft sich das Kursplus auf rund 30 Prozent. Die Analysten der DZ Bank sehen trotzdem noch einiges Potenzial und führen den Wert mit einem Kursziel von 41 Euro.Aktuell versucht die Aktie, das Hoch vom Mai bei 35 Euro zu übertreffen. Gelingt der Ausbruch, läge das nächste technische Ziel bei 40 Euro. Wird das erreicht, brächte der vorgestellte Call-Optionsschein rund 90 Prozent Kursgewinn.

Call auf Jungheinrich

Emittent: Deutsche Bank

ISIN: DE 000 DM0 36K 5

Letzter Handelstag: 12.06.2018

Bezugsverhältnis: 0,1

Basispreis: 32,00 €

Kurs des Calls am 28.08.2017: 0,41 €

Aufgeld: 5,6 %

Omega: 4,9

Spread: 0,01 €

Stoppkurs Aktie: 30,90 €





Bildquellen: ZVG, Jungheinrich