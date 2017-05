€uro am Sonntag

Eine Momentaufnahme, denn die ersten drei Monate zählen traditionell nicht zu den stärksten. Der zweitgrößte Baustoffkonzern der Welt dürfte auf Jahressicht kräftigen Rückenwind von der Konjunktur und den weltweit angekündigten Infrastrukturprogrammen erhalten.sollte sich deshalb auszahlen. Erst kürzlich baute HeidelbergCement seine Kapazitäten im lukrativen US-Markt aus. Zudem wird die Integration von Italcementi Synergien im Wert von 470 Millionen Euro bringen. Um mit dem Basiswert HeidelbergCement bis Jahresende einen Gewinn von fast 65 Prozent zu erzielen, muss der DAX -Titel aber gar nicht steigen. Er darf sogar etwas an Wert verlieren.Der Discount-Call wird mit dem maximalen Betrag von fünf Euro zurückgezahlt, wenn die Aktie am Bewertungstag mindestens bei 85 Euro notiert. Aber: Einen Totalverlust erleiden Anleger, wenn die Aktie am Bewertungstag bei 80 Euro oder darunter notiert.

Discount-Call auf HeidelbergCement

Emittent: HVB

ISIN: DE 000 HU8 7EN 0

Bewertungstag: 13.12.2017

Basispreis: 80,00 €

Cap: 85,00 €

Kurs Disc. Calls am 17.05.17: 3,04 €

Maximale Rückzahlung: 5,00 €

Maximale Rendite: 64,5 %

Kurs Basiswert: 85,57 €



