Tipp des Tages: Klassischer Call auf General Electric

Der älteste Aktienindex der Welt, der Dow Jones , notiert auf Allzeithoch. Doch ausgerechnet sein ältestes Mitglied, die Aktie von General Electric (GE) , liegt meilenweit unterhalb der historischen Bestwerte von 58 Dollar aus dem Jahr 2000. Eine Reihe von enttäuschenden Quartalszahlen sorgte in den vergangenen Monaten für einen Ausverkauf. Als das Management zuletzt auch noch die Pro­gnose für den freien Cashflow halbieren musste, sackte der Aktienkurs auf ein Fünfjahrestief. Die Sorge über eine Dividendenkürzung ist Gift für US-Anleger.Für John Flannery, seit August der neue Mann an der Spitze der US-Industrie-Ikone, ist die Entwicklung "vollkommen inakzeptabel". Er kündigte eine gründliche Generalüberholung des Mischkonzerns an. Dass es sich keinesfalls nur um ein Lippenbekenntnis handelt, zeigte Flannery bereits in den ersten Wochen seiner Amtszeit. Resolut strich er die Kosten für die eigenen Firmenflieger und den Fuhrpark zusammen. Ein deutliches Signal an die Manager des Konzerns. Und das dürfte erst der Anfang sein.. In den meisten Segmenten, in denen der Konzern vertreten ist, gehört er zu den globalen Marktführern. Doch zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen, die von Medizintechnikprodukten über Kraftwerke bis hin zu Bahntechnik und Flugzeugmotoren reichen, gibt es keinerlei Synergien. Komplett daneben steht zudem die Öl - und Gas-sparte, die im Sommer mit einer Übernahme der US-Firma Baker Hughes verstärkt wurde.Nach dem Einbruch der Aktie wird dieses Potpourri von Aktivitäten mit einem hohen Konglomeratsabschlag gehandelt. Und den wird Flannery versuchen zu heben. Schon in der kommenden Woche wird es erste Indizien geben, wohin die Reise geht. Flannery hat angekündigt, seine Strategie am 13. November auf einer Investorenveranstaltung zu konkretisieren. Pläne für die Abspaltung von Teilbereichen wären keine Überraschung. Heiße Kandidaten sind etwa die Medizintechnik oder das Flugzeugleasing.Nach dem steilen Absturz der Aktie im laufenden Jahr ist einiges an Aufholpotenzial vorhanden. Gelingt es Flannery, die Anleger in der kommenden Woche davon zu überzeugen, dass der Konglomeratsabschlag abgebaut werden kann, ist die Aktie zumindest reif für eine Gegenreaktion. Die kann schnell deutlich zweistellige Kurszuwächse bringen. Der ausgesuchte klassische Call hebelt das Kurspotenzial.

Klassischer Call auf General Electric

Emittent: Deutsche Bank

ISIN: DE 000 DM8 G0V 5

Laufzeit: 12.06.2018

Bezugsverhältnis: 0,1

Basispreis: 19,00 $

Kurs Call am 13.11.2017: 0,24 €

Omega: 5,21

Aufgeld in %: 5,1

Kurs Basiswert: 20,49 $

Währungsrisiko: Ja



Bildquellen: General Electric, Gil C / Shutterstock.com, Carsten Reisinger / Shutterstock.com