Tipp des Tages: Klassischer Call auf Orange

Eine Farbe, eine Botschaft: Festnetz, Mobilfunk, Internet und Entertainment, dafür steht in Deutschland Magenta. Im Nachbarland Frankreich ist es Orange. Unter der sonnigen Farbe und diesem Namen bietet die ehemalige France Télécom sämtliche Telekommunikationsdienstleistungen an - immer öfter mit der Qualität leistungsfähiger Glasfasernetze.Die Franzosen sind unter den europäischen Ländern führend beim Ausbau des schnellen Netzes. Bislang sind 6,5 Prozent der Haushalte mit dem Glasfasernetz direkt verbunden. Im Vergleich dazu: In Deutschland sind es nur 1,6 Prozent. In Spanien, dem zweitwichtigsten Markt der Franzosen, sind bereits 29,7 Prozent der Haushalte an die Glasfaserleitungen angeschlossen. Geht es nach den ehrgeizigen Plänen von Frankreichs Regierung, sollen bis 2022 rund 80 Prozent der Haushalte an ein schnelles Netz angeschlossen sein. Maßgeblich beteiligt daran ist Orange . Der Ausbau soll dem Marktführer weitere Marktanteile bringen und sukzessive den Umsatz pro Kunde erhöhen.Orange profitierte dort zuletzt von einem anhaltend kräftigen Aufschwung. Aber auch in der Heimat geht es aufwärts. Im zweiten Quartal legten die Erlöse - erstmals seit 2009 - in Frankreich zu. Offensichtlich hat die Unternehmensentwicklung die Talsohle durchschritten.Die Analysten sind in der Mehrzahl noch skeptisch. Der französische Markt gilt als wettbewerbsintensiv. Und der Preiskampf setzte den Renditen der Anbieter kräftig zu. Doch die kleineren Konkurrenten sind durch Übernahmen teilweise hoch verschuldet und werden die hohen Investitionen in schnelle Netze kaum stemmen können. Entweder es kommt zu Preiserhöhungen oder der Markt muss weiter konsolidieren. In beiden Fällen sollte Marktführer Orange profitieren.wenig enthalten. Die Notierungen laufen in einer Bandbreite von 13 und 16 Euro seitwärts. Derzeit notiert der Wert in der unteren Hälfte dieses Trendkanals. Damit bietet sich eine interessante Einstiegsgelegenheit. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben wegen der Trendwende in Frankreich eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17 Euro abgegeben., sind Optionsscheine äußerst attraktiv bewertet. Der vorgestellte Schein würde rechnerisch um gut 150 Prozent zulegen, sollte die Aktie innerhalb der Laufzeit das Kursziel der Analysten erreichen.Emittent: Société Génerale ISIN: DE 000 SE8 1QE 7 Laufzeit: 19.09.2018Bezugsverhältnis: 1,0Basispreis: 12,50 €Kurs des Calls am 02.10.2017: 1,69 €Omega: 6,8Aufgeld: 2,7 %Innerer Wert: 1,322 €Stoppkurs Aktie: 12,70 €