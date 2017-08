€uro am Sonntag

Vor zehn Jahren sorgte die Deutsche Indus­triebank IKB für Schlagzeilen. Die Düsseldorfer Mittelstandsbank hat­te sich in den USA mit zweitklassigen Immobilienkrediten mächtig verspekuliert. Das Institut musste von der staatlichen Förderbank KfW und anderen Geldinstituten gerettet werden.Dies war einer der ersten Vorboten der weltweiten Finanzkrise, die im September 2008 mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers ausbrach. Wie bonitätsstark sind die Banken heute?. Schließlich sind diese Papiere rechtlich gesehen Schuldverschreibungen . Im Pleitefall des Emittenten kann der komplette Kapitaleinsatz verloren gehen.In der Regel verweisen Banken auf die Bonitätseinstufungen von Ratingagenturen wie S&P, Moody’s und Fitch. Seit der Finanzkrise stehen diese aber in der Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, riskante Finanzprodukte und angeschlagene Firmen mit guten Ratings versehen zu haben. Hinzu kommt, dass sie die Bonität ihrer Auftraggeber bewerten sollen, was Interessenkonflikte auslösen kann.

CDS-Wert beachten

Aussagekräftiger als Ratings sind sogenannte Credit Default Swaps (CDS), mit denen man sich tagesaktuell über die Zahlungsfähigkeit der Geldinstitute informieren kann. Ein CDS gibt die Kosten einer Kreditausfallversicherung für Anleihen der Bank an. So bedeutet ein CDS von 100 Basispunkten, dass die Prämie, um einen Kredit zu versichern, ein Prozent jährlich kostet. Möchte etwa ein Investor einen Kredit von einer Million Euro absichern, den er der Bank in Form einer Anleihe gibt, zahlt er dafür jährlich 10.000 Euro. Folglich gilt: Je geringer der CDS-Wert, desto kreditwürdiger schätzt der Markt die Bank ein.



Der Deutsche Derivate Verband (DDV) veröffentlicht unter www.derivateverband.de/DEU/Transparenz/Creditspreads die CDS-Werte von Banken, die Zertifikate emittieren. Zu den bonitätsstärksten Zertifikatehäusern zählen aktuell UBS (30 Punkte), LBBW (37), BNP Paribas (39) und Société Générale (41). Zu den Schlusslichtern gehören UniCredit (90 Punkte), Deutsche Bank (89), Erste Group (78) und Commerzbank (75).



Was heißt das für die Anleger? Falls sie ähnliche Zertifikate von verschiedenen Emittenten finden, liegt es nahe, sich für die Bank mit der besseren Bonität zu entscheiden. Es ist aber möglich, dass das Finanzinstitut mit höherem CDS-Wert das gleiche Papier mit mehr Rendite anbietet, da höhere Risiken an der Börse oft besser vergütet werden. Da die CDS-Werte der bonitätsschwächeren Banken nicht so dramatisch sind, dass Anleger die baldige Insolvenz fürchten müssen, eröffnet das risikobereiteren Anlegern Chancen.

Bildquellen: istock/Zmeel Photography, Lisa S. / Shutterstock.com, Daniilantiq / Shutterstock.com