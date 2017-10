Hebelprodukte: Bei der Rally dabei sein

€uro am Sonntag

Der DAX marschiert schnurstracks nach oben. Wäre es da nicht gut, überdurchschnittlich von dieser Hausse zu profitieren?. Der Faktor gibt an, wie stark der Hebel ist. Ein Beispiel ist das endlos laufende Papier von HSBC auf den DAX (ISIN: DE 000 TD9 9L4 5 ) mit dem Faktor vier: Steigt der Index um ein Prozent, legt der Kurs dieses Zertifikats um vier Prozent zu. Der Hebel wirkt aber auch in die andere Richtung: Geht es mit dem DAX in den Keller, verliert das Long-Zertifikat dem Faktor entsprechend an Wert.. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Produkte für langfristige Invest­ments anbieten. So kann es passieren, dass sie in seitwärts laufenden Märkten in die roten Zahlen geraten. Schuld daran sind die Tücken der Prozentrechnung. Um den Hebel konstant zu halten, wird dieser an jedem Handelstag neu justiert, auf Basis des Schlusskurses des Basiswerts vom vorherigen Tag. Steigt etwa der Index, auf den sich das Zertifikat mit einem Faktor von vier bezieht, um ein Prozent, legt das Zertifikat um vier Prozent zu - beispielsweise von 100 Euro auf 104 Euro. Fällt der Index am nächsten Tag um ein Prozent, sinkt der Zertifikate­kurs um vier Prozent von 104 Euro auf 99,84 Euro.

Nur für klare Trends

Die Papiere sind daher nichts für volatile Kurse. "Faktorzertifikate eignen sich für Anleger, die von einem stetigen Trend ausgehen", so Matthias Hüppe, Derivateexperte bei HSBC. "In trendstarken Phasen lassen sich allerdings mit Faktorzertifikaten höhere Gewinne erzielen als mit Knock-out-Produkten", erläutert er.

und dabei Schwankungen nicht ausschließt, für den eignen sich Knock-out-­Papiere besser als Faktorzertifikate. Knock-outs bilden die Entwicklung des Basiswerts eins zu eins ab. Durch den geringeren Kapitaleinsatz verglichen zum direkten Kauf des Basiswerts entsteht die Hebelwirkung., gibt es ein Manko: Der Kapitaleinsatz ist verloren, wenn der Basiswert die K.-o.-Schwelle berührt. Bei Call-Scheinen liegt diese Kursmarke unter dem aktuellen Kurs des Basiswerts. Zwar können Anleger auch mit Faktorzertifikaten Totalverlust erleiden, aber nicht so schnell wie mit Knock-outs - auch weil die K.-o.-Schwelle fehlt.Ein Call-K.-o.-Schein (ISIN: DE 000 SC5 0CM 9 ) der Société Générale könnte für Anleger in frage kommen, die meinen, dass der DAX in den nächsten Wochen klettert. Das Papier hat einen Hebel von vier und läuft bis Mitte Juni 2018. Die Knock-out-Schwelle ist bei 9.730 Punkten. Fällt der Index auf diese Marke, tritt Totalverlust ein.