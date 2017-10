€uro am Sonntag

Die Börsen brechen alle Rekorde. Jetzt einsteigen oder lieber doch nicht? Für risiko- bereite Anleger eignen sich in solchen Phasen spekulative Papiere mit Defensivcharakter wie Bonus-Calls und Discount-Call-Optionsscheine, die neben guten Gewinnchancen auch einen Puffer haben. Wer dagegen eher defensiv eingestellt ist, wählt Bonus- oder Discountzertifikate bzw. Aktienanleihen. Die ermöglichen zwar nur limitierte Gewinne, verringern aber das Risiko stark.aus Call-Optionsscheinen und Bonuszertifikaten. Am Laufzeitende erhalten Anleger anstelle des Auszahlungsbetrags, der über das herkömmliche Optionsrecht für Call-Scheine ermittelt wird, den Bonusbetrag, falls dieser größer ist als die Rückzahlung des Optionsscheins. Wie bei Bonuszertifikaten gibt es bei Bonus-Calls eine Barriere. Wenn der Basiswert, etwa eine Aktie oder ein Index, diese Kursmarke während der Laufzeit nicht berührt, haben Anleger Anspruch auf eine vorab festgelegte Bonuszahlung. Reißt die Barriere, entfällt der Anspruch. Dann ist der Wert des Optionsscheins für die Höhe der Rückzahlung entscheidend.

Exotische Call-Optionsscheine

Der Bonus-Call der BNP Paribas (ISIN: DE 000 PR0 B37 3) auf den Euro Stoxx 50 zum Beispiel läuft bis Mitte Dezember 2018 und kostet 17,72 Euro. Barriere und Basispreis liegen bei 2500 Punkten, der Bonusbetrag beträgt 20 Euro. Derzeit notiert Europas Leitindex bei 3600 Zählern. Das Bezugsverhältnis ist 1 : 100 (0,01) - mit einem Schein handelt man also ein Hundertstel des Index. Angenommen, der Index berührt nie die Barriere und notiert am Laufzeitende bei 4.000 Punkten, hat er wegen des Optionsrechts einen Wert von 15 Euro. Die Rechnung: (4.000 - 2.500) x 0,01. Da der Bonusbetrag aber größer ist, erhalten Anleger 20 Euro ausgezahlt. Dies entspricht rund 13 Prozent Rendite.



Auch Discount-Call-Optionsscheine sind etwas defensiver ausgerichtet als normale Calls, da sie durch einen Rabatt günstiger als klassische Warrants sind. Dafür gibt es eine Gewinnbegrenzung, den Cap. Am Laufzeitende errechnet sich der Wert wie bei üblichen Calls, ­indem man den Basispreis vom Basiswert abzieht und das Bezugsverhältnis berücksichtigt. Der Discount-Call der ­Société Générale auf den DAX (ISIN: DE 000 SC6 JQ8 1) kostet 4,16 Euro und läuft bis Juni 2018. Der Basispreis liegt bei 11.600 und der Cap bei 12.100 Punkten, das Bezugsverhältnis ist 1 : 100. Notiert der DAX zur Fälligkeit bei 12.100 Punkten oder höher, so ergibt sich diese Rechnung: 12.100 - 11.600 = 500. Unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses erhalten Anleger dann fünf Euro - die Rendite beträgt 20 Prozent. Ist der DAX zum Schluss auf oder unter 11.600 Zählern, verfällt der Schein wertlos.

Fallen die Kurse, federn Discount Calls die Verluste durch den Rabatt bis zu einem gewissen Grad ab - anders als Bonus-Calls. In stark steigenden Märkten sind wegen des Caps aber geringere Renditen möglich als mit Bonus-Calls.

Teilschutz-Zertifikate für Defensive

Für risikoscheuere Anleger kommen Bonus- und Discountzertifikate infrage. Mit diesen Anlagepapieren sind selbst in moderat fallenden Märkten Gewinne möglich. Bei Bonuszertifikaten ist die Barriere die wichtigste Kennzahl. Wenn der Basiswert diese Marke bis zur Fälligkeit nie erreicht, erhalten Anleger eine Bonuszahlung. Liegt der Basiswert am Schluss über dem Bonuslevel, nehmen Anleger voll an dessen Entwicklung teil. Die Papiere gibt es auch als Cap-Variante. Das hat den Vorteil, dass bessere Konditionen darstellbar sind. Nachteil ist die Gewinnbegrenzung.



Das Bonuszertifikat der Commerzbank auf den DAX hat den Cap bei 14.000 Punkten und läuft bis Juni 2018 (ISIN: DE 000 CE9 HDN 4). Wenn der Index bis dahin die Barriere von 11.200 Zählern nicht berührt, gibt es eine Bonuszahlung von 140 Euro pro Papier. Beim Kaufpreis von 133,18 Euro ergibt sich eine Rendite von 5,14 Prozent. Wie bei allen Bonuspapieren gilt: Sollte die Barriere reißen, nehmen Anleger nur an der Indexentwicklung teil.



Wen die Barriere stört, der kann mit Discountzertifikaten agieren. Ihr Wert orientiert sich am Laufzeitende an der Entwicklung des Basiswerts. Anleger erhalten die Discounter beim Kauf günstiger als den Basiswert selbst. Dies bietet einen Puffer gegen Verluste des Basiswerts. Im Gegenzug gibt es auch hier eine Gewinnbegrenzung. Das DAX-Rabattpapier der HypoVereinsbank (ISIN: DE 000 HW4 U3X 1) hat einen Cap bei 13.200 Punkten, läuft bis Mitte Oktober 2018 und kostet aktuell 123,39 Euro. Der Discount gegenüber dem DAX beträgt fünf Prozent. Notiert der Index am Ende bei 13.200 Zählern oder darüber, erzielen Anleger die maximal mögliche Rendite von rund sieben Prozent. Liegt der DAX unter dem Cap, nehmen Anleger an der Kursentwicklung des Index teil.



Mit Aktienanleihen haben Anleger die gleichen Chancen wie mit Discountern, da beide Produkte ähnlich strukturiert sind. Anstelle des Rabatts erhalten sie eine fixe jährliche Zinszahlung. Eine wichtige Kennzahl ist der Basispreis, der etwas unter dem aktuellen Kurs des Basiswerts liegt. Sollte dieser bei Fälligkeit unter dem Basispreis liegen, nehmen Anleger entsprechend an den Kursverlusten teil. Wenn der gezahlte Kupon dies nicht kompensieren kann, gibt es Verluste. Die Deutsche Bank hat eine DAX-Aktienanleihe (ISIN: DE 000 DM3 P0S 5) emittiert, die 4,2 Prozent Kupon jährlich zahlt und bis September 2018 läuft. Beim Kaufpreis von 99 Prozent erzielen Anleger rund fünf Prozent Rendite, falls der DAX am Ende auf oder über dem Basispreis von 12.800 Punkten notiert.

Eine Frage des Anlegertyps

Welches der zwei Papiere man wählt, ist eine Frage des Anlegertyps. "Bei Aktienanleihen wissen Anleger von vornherein, welchen Kupon sie jährlich bezahlt bekommen", sagt Holger Schleicher, Leiter Handel verbriefte Derivate an der Börse Stuttgart. "Für Anleger, die vergünstigt in einen Basiswert einsteigen und die Entwicklung des Zertifikats direkt nachvollziehen wollen, liegen aber Discountpapiere nahe", sagt er.



Die Konditionen der Calls und Zertifikate (pdf)

Bildquellen: infocus / Shutterstock.com, jokerpro / Shutterstock.com