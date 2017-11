Optionsscheine: Endlich günstig einsteigen!

€uro am Sonntag

Die Aktienrally sorgt der­­­zeit dafür, dass die Marktteilnehmer für die Zukunft geringe Kursschwankungen erwarten. Warum? Fallen die Kurse, gehen Börsenakteure von größer werdenden Ausschlägen aus. Umgekehrt ist die erwartete Schwankungsbreite in der Regel niedrig, wenn die Aktienkurse steigen. Denn nach oben geht es häufig in kleinen Schritten.impliziten Volatilität. Anleger können sich diesen Umstand zunutze machen und in Optionsscheine investieren. Denn die niedrige Vola drückt die Preise dieser Hebelprodukte. Der Grund: Geringe Kursausschläge verringern die Wahrscheinlichkeit, mit den Papieren in die Gewinnzone zu kommen. Umgekehrt steigt der Optionsschein-Kurs in hektischen Marktphasen, da die Gewinnchancen steigen. Continental könnte derzeit ein attraktiver Basiswert für einen Call-Optionsschein sein, mit dem Anleger auf steigende Kurse setzen. Zum einen ist die 30-Tages-Volatilität der Aktie mit 10,5 Prozentpunkten gering. Zum anderen bietet der Titel Kurschancen. Experten heben die Profitabilität der Reifensparte hervor, zudem dürfte sich das Wachstum des Zuliefergeschäfts beschleunigen. Die Aktie notiert bei 217 Euro. Der Call von UBS auf Continental (ISIN: CH 038 626 990 3 ) läuft bis Mitte Juli 2018, hat einen Basispreis von 215 Euro und kostet 1,57 Euro.

Preis würde sich verdoppeln

Am Ende muss die Aktie über 231,40 Euro notieren, damit Anleger in die Gewinnzone kommen. Der Optionsscheinrechner zeigt: Verdoppelt sich die Volatilität bei sonst gleich bleibenden Parametern, würde der Schein 3,17 Euro kosten - und sich damit fast duplizieren.

Aber nicht nur Calls, auch Puts sind derzeit günstig. Wer etwa sein DAX -Depot vor Kurs­einbrüchen sichern möchte, kann in DAX-Puts investieren. Die 30-Tages-Vola liegt bei 14 Prozentpunkten. Der Basispreis muss dabei auf dem aktuellen Indexlevel liegen und die Fälligkeit mit dem Absicherungszeitraum übereinstimmen.Der DAX-Put der Deutschen Bank DE 000 DM7 QD8 7 ) läuft bis Anfang April 2018, hat einen Basispreis bei 13 300 Punkten und kostet aktuell 5,52 Euro. Der DAX muss dann unter 12.748 Punkten notieren, um in die Gewinnzone zu gelangen. Der gleiche Schein würde bei einer doppelt so starken Volatilität wie heute 6,88 Euro kosten.Mit Puts können Investoren zweifach von Kursverlusten profitieren. Der Wert der Papiere steigt sowohl bei fallenden Kursen als auch durch die damit meist einhergehende anziehende Schwankungsbreite des Basiswerts.