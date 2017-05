€uro am Sonntag

Jedes Jahr im Mai wird der Globax regelbasiert neu justiert. Die Redaktion überprüft, welche deutschen Unternehmen besonders hohe Umsatzanteile außerhalb Europas erzielen. Zugleich werden alle Indexmitglieder gleich stark ­gewichtet. Jede der 30 Aktien macht zum Stichtag, dem dritten Handelstag im Mai, also 3,33 Prozent des Index aus - unabhängig vom Börsenwert der Firmen. Je nach Kursentwicklung wird sich das Gewicht in den kommenden Monaten vergrößern oder verringern.Der ­Chemiekonzern BASF profitiert von einer Umstrukturierung im Konzern. Durch den Verkauf des Gashandels- und Gasspeichergeschäfts ist der Anteil des außereuropäischen Geschäfts gestiegen. Der Chipzulieferer Siltronic und die Sportartikelfirma Puma haben erst jetzt die Mindest­anforderungen bei Börsenwert und Handelsumsatz der Aktie erfüllt. Ein Spezialfall ist Kuka . Der Roboterhersteller war im vergangenen August nach dem Übernahmeangebot von Midea aus dem Index gefallen. Da die Aktie weiter an der Börse notiert und das Handelsvolumen inzwischen wieder über der Mindestschwelle liegt, kehrt die Aktie in den Index zurück.(PDF)