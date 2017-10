Globax: Ein Index, zwei Superhelden

€uro am Sonntag

Der Exportaktienindex hat im Oktober sein bisheriges Rekordhoch aus dem Juni durchbrochen. Vor allem zwei Aktien haben den Kurs des Globax getrieben: Der Chipzulieferer Siltronic hat seit Aufnahme in den Index im Mai dieses Jahres mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Chips durch die weiter zunehmende Digitalisierung der Industrie.hat die Aktie von Kuka zugelegt. Der Roboterhersteller hat ebenfalls großes Wachstumspotenzial, da Maschinen immer mehr Tätigkeiten schneller und präziser ausführen können als der Mensch. Bei der Kuka-Aktie gibt es allerdings eine Besonderheit: Der Konzern gehört zu knapp 95 Prozent dem chinesischen Hausgerätekonzern Midea. Es sind also nur noch wenige Papiere auf dem Markt. Das dürfte erklären, warum die Aktie in einem positiven Gesamtmarkt in kurzer Zeit extrem gestiegen ist. Hinweise, dass eine Komplettübernahme von Kuka ansteht, sind nicht zu erkennen., liegen seit der Indexüberprüfung im Mai knapp zwei Drittel der 30 Mitglieder in der Gewinnzone. Größter Verlierer ist der Baukonzern Hochtief . Seit Jahresbeginn hat das Zertifikat auf den Globax den DAX um mehr als zwei Prozent abgehängt.