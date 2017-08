Globax: Eine leichte Abkühlung

€uro am Sonntag

: Die Exporte deutscher Unternehmen sind im Juni erstmals in diesem Jahr geschrumpft. Das Minus zum Vormonat war mit 2,8 Prozent stärker als erwartet. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang von 0,3 Prozent gerechnet.Ein einzelner schwacher Monat dürfte aber kein Alarmsignal sein. Die Unicredit geht davon aus, dass der Aufwärtstrend angesichts gefüllter Auftragsbücher intakt bleibt. Im ersten Halbjahr haben die Exporte laut Daten des Statistischen Bundesamts um sechs Prozent angezogen. Damit könnte der erst im vergangenen Jahr neu aufgestellte Exportrekord sofort wieder überboten werden.leidet derweil unter der allgemeinen Kursschwäche an den Aktienmärkten. Besonders schmerzhaft war jüngst der Einbruch beim Chipindustrie-Zulieferer Siltronic . Die Aktie ist nach den deutlichen Kurszuwächsen in den Vorwochen die am stärksten gewichtete Aktie im Index.Auch Indexmitglied Brenntag war nach enttäuschenden Geschäftsergebnissen klar auf der Verliererseite. Im Vergleich zum DAX hat das Globax-Zertifikat seit Jahresbeginn aber weiterhin die Nase vorn.ISIN: DE000DX9GL01 (PDF)