Globax: Schluss mit der Sommerflaute

€uro am Sonntag

Bildquellen: Gunnar Pippel / Shutterstock.com, IM_photo / Shutterstock.com

Der Spätsommer ist für die Aktienmärkte oft eine problematische Phase. Die Turbulenzen haben sich in diesem Jahr bislang in Grenzen gehalten. Das gilt auch für die deutschen Export-Champions. Der von der Redaktion entwickelte Globax liegt knapp unter seinem Rekordhoch.sind für viele Exportfirmen ein Problem - die anziehende Weltkonjunktur sollte das in der Summe aber mehr als ausgleichen. Das spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider: Das Zertifikat auf den Globax liegt seit Jahresbeginn etwas mehr als einen Prozentpunkt vor dem DAX . Geholfen haben dem Globax neben der weiterhin gut laufenden Adidas-Aktie kleinere Unternehmen., dessen Kurs seit der letzten Index­umstellung Anfang Mai mehr als 25 Prozent zugelegt hat. Gut entwickelt mit einem Kursplus von mehr als zehn Prozent hat sich auch die Aktie von Kuka . Der Roboterhersteller ist mehrheitlich in der Hand der chinesischen Midea Group und darum in den Indizes der DAX -Familie nicht mehr vertreten. Da für den Globax anderen Aufnahmekriterien gelten, gehört Kuka zum Kreis unserer Exportstars.