M&A-Zertifikat: Gefragter Nachzügler

€uro am Sonntag

Bildquellen: Kzenon / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Der vom Finanzen Verlag entwickelte Index German M & A konnte in den vergangenen vier Wochen leicht an Wert gewinnen. Im laufenden Jahr legt das Zertifikat der HypoVereinsbank , das den Index abbildet, fast 60 Prozent zu. Doch nicht alle 20 Aktien des Index trugen zu dieser Entwicklung bei.von Tele Columbus . Der Kabelnetzbetreiber ist über Zukäufe zur drittgrößten Kraft in Deutschland aufgestiegen. Weil das Begehrlichkeiten wecken könnte, wurde die Aktie in den Index aussichtsreicher deutscher Übernahmewerte aufgenommen. Werden Multiplikatoren angesetzt, die bei entsprechenden Deals in der Branche gezahlt wurden, errechnet sich ein hohes Kurspotenzial.von Kabel Deutschland durch Vodafone als Maßstab, könnte die Tele-Columbus- Aktie doppelt so viel bringen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Technologiefirma United Internet den Claim schon mal abgesteckt hat. Der Konzern hat gerade sein Mobilfunkgeschäft bei Drillisch eingebracht. Gut möglich, dass ein ähnlicher Deal auch schon für Tele Columbus durchgerechnet wird. Auf jeden Fall hat United Internet seinen Anteil an der Firma auf 28,5 Prozent ausgebaut.(PDF)ISIN: DE000HU5JPC0