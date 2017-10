€uro am Sonntag

Seit Auflage des Zertifikats auf die Qualitätsaktien ­Europa lief es eher bescheiden für das Produkt. Zur Emission Mitte Mai hatte der Euro ein relatives Tief ausgebildet, danach stieg die Gemeinschaftswährung insbesondere zum ­britischen Pfund stark an., dass das Zertifikat aus charttechnischer Sicht einen Boden ausbilden könnte. Fundamental wurde diese Beobachtung durch eine mögliche Entlastung auf Währungsseite gestützt, da sowohl die Bank of England als auch die Notenbank in den USA, die Fed, öffentlich Zinserhöhungen erwogen.Diese fanden zwar seitdem nicht statt, erfreulicherweise gab es dennoch eine Entspannung an der Währungsfront. Der Euro hat sich abgeschwächt, vor allem die insgesamt fünf im britischen Pfund notierten Aktien erholten sich. Das Produkt konnte sich dadurch zum Kurstief bei etwa 92 Euro deutlich nach oben absetzen. Wir sind davon überzeugt, dass die Erholung anhält.des britischen Fast-Food- Spezialisten Domino’s Pizza berappelt. Gegen das Papier liefen zahlreiche Short-Wetten. Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs über 15 Millionen Pfund stieg der Kurs kräftig - die Shorties mussten sich ein­decken. Seit dem Tief Ende August hat das Papier rund 20 Prozent aufgeholt.