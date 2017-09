Qualitätsaktien Europa: Pariser Perle kontra Pfund

€uro am Sonntag

Das Papier ist eine echte Perle: Die Aktie des französischen Industriedienstleisters Rubis steigt und steigt. Das Unternehmen setzt seine Serie kleinerer Übernahmen konsequent fort. Zuletzt erwarben die Pariser, die auf die Lagerung und Logistik flüssiger Rohstoffe und Chemikalien spezialisiert sind, einen Treibstoffhändler in Madagaskar sowie Flüssiggasaktivitäten in Portugal von der spanischen Repsol . Die Konzentration auf externes und organisches Wachstum - sowie und immer wieder aufkommende Übernahmespekulationen - treiben den Kurs. Seit Herbst 2015 läuft die Aktie im stabilen Aufwärtstrend, in den zurückliegenden zwölf Monaten hat das Papier gut 50 Prozent Kursgewinne gemacht., welche die Redaktion anhand eines komplexen fundamentalen Verfahrens mithilfe von sieben Kriterien ausgewählt hat (siehe Kasten rechts). Seit Mitte Mai gibt es das Zertifikat auf die europäischen Qualitätsaktien. Fünf der zehn Mitglieder im Index stammen aus Großbritannien.Seit Ausgabe des Produkts hat das Pfund gegenüber dem Euro beinahe zehn Prozent an Wert verloren. Die starke Abwertung belastet nun die Kurse der Aktien in Euro - und damit auch die Gesamtperformance des Zertifikats . Inzwischen scheint aber Besserung in Sicht: Zumindest in den vergangenen Tagen hat sich der Kurs des Pfunds zum Euro wieder stabilisiert.ISIN: DE000VL1ZQE2