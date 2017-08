€uro am Sonntag

Das Zertifikat

Qualitätsaktien haben einen besonderen Charakter. Sie gehören zu Unternehmen, die sich in Krisen bewährt haben und finanziell auf einer soliden Basis stehen. An der Börse gehören sie nicht in ­jeder Phase zu den Topwerten, langfristig aber setzt sich ihre Qualität durch. Genau das ist die Idee des Qualitätsaktien-Index von €uro am Sonntag.Bilanz- und Bewertungskennziffern zehn Aktien herausgefiltert, die sich von der Masse der weltweit an den Börsen notierten Titel absetzen. Einige der Qualitätsaktien sind ­berühmte Namen, andere eher ­unbekannt. Seit der letzten Überprüfung im Mai hat der französische Industriedienstleister Rubis am besten abgeschnitten.. Die Supermarktkette aus dem Bundesstaat Ar­kansas ist seit Eröffnung des ersten Ladens im Jahr 1962 rasant gewachsen. Die Geschäftsidee ist heute so aktuell wie damals - den Kunden gute Produkte zu niedrigen Preisen zu bringen. Der Wettbewerb ist heute härter als damals, Walmart inzwischen ein gejagter Riese.Der Konzern passt sich an, investiert viel Geld in seine Läden und den Ausbau des Internetgeschäfts. Die Gewinnprognose von Walmart für das laufende Jahr hat einige Analysten enttäuscht, die Aktie aber hat sich seit Jahres­beginn besser entwickelt als der Dow Jones ISIN: DE 000 VN4 AA1 6Emittent: VontobelGebühr: 1,5 % p.a.: Das Zertifikat ist derzeit bei manchen Discountbrokern nicht ­erhältlich. Interessenten wenden sich per Mail an zertifikate@vontobel.de oder an die Hotline-Nummer 00800/93 00 93 00.(PDF)