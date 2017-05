€uro am Sonntag

Mit hoher Dynamik hat die Aktie des Ingenieursdienstleisters WS Atkins die Führung im Portfolio nach Kursentwicklung übernommen und das Papier des US- Tabakkonzerns Reynolds abgelöst. Investoren des Zertifikats auf unsere zehn Qualitätsaktien dürfen sich freuen: Allzeit- hoch. Währungseffekte dämpften zwar die Entwicklung von Reynolds etwas (der Dollar stieg zuletzt zum Euro), der Kurs von WS Atkins aber sprang deutlichen an.Der kanadische Wett­bewerber SNC-Lavalin legte vor wenigen Tagen ein Übernahmeangebot für die Briten über 2,1 Milliarden Pfund - umgerechnet 22,5 Milliarden Euro - in bar vor. WS Atkins gab bereits das Okay. Doch dem Hedgefonds ­Elliott Advisors scheint der Kaufpreis zu niedrig. Die Ameri­kaner erwarben Anteile an WS Atkins, setzen offenbar auf ein zweites Gebot. Das ist möglich - im Januar hatte es Spekulationen über ein Gebot des US-Wettbewerbers CH2M gegeben.Es wäre nach der Offerte von BAT für Reynolds bereits die zweite Übernahme im Portfolio seit Marktstart des Zertifikats im Oktober. Das belegt, dass die zehn Qualitätsaktien ihren Namen verdienen. Die Redaktion wählt hierfür dividendenstarke Titel mit nachhaltigem Geschäft nach sieben Kriterien aus. An­leger können es beispielsweise beim Emittenten Vontobel erwerben.(PDF)