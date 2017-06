€uro am Sonntag

Call auf Vinci

Bildquellen: Vinci, Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Die französische Hauptstadt platzt aus allen Nähten. Mit "Grand Paris" soll sich das ­ändern. Der Plan der Regierung sieht vor, angrenzende Departments über ein Nahverkehrsnetz noch besser an die Hauptstadt anzubinden. Dafür sollen in den kommenden Jahren 200 Kilometer Tunnel gegraben und 68 neue Stationen gebaut werden. Insgesamt sind 108 Milliarden Euro für den Ausbau vorgesehen.. Zusammen mit einem Partner holte sich der französische Bau- und Dienstleistungskonzern Anfang des Jahres den ersten Auftrag zum Bau eines acht Kilometer langen Tunnels sowie fünf neue Stationen im Wert von einer Milliarde Euro. Es könnte der Auftakt für einen Turnaround in der Sparte sein. In den vergangenen drei Jahren war das Baugeschäft der Franzosen um rund ein Fünftel eingebrochen. Mit einem Umsatzanteil von mehr als 80 Prozent ist es zumindest bei den Erlösen eine gewichtige Größe.Kleiner, aber profitabler ist die Konzessionssparte. Mit einem Umsatzanteil von gerade einmal 16 Prozent trug sie 2016 mehr als zwei Drittel zum Gewinn bei. Unter Konzession hat Vinci seine Tätigkeiten als Flughafen- und Autobahnbauer und -betreiber sowie den Betrieb von Schienenwegen, Parkhäusern und Stadien gebündelt. In Frankreich betreibt Vinci mehr als die Hälfte der Autobahnen, europaweit sind es über 4400 Kilometer. Im zweitwichtigsten Markt nach Frankreich, in Deutschland, hat die Vinci-Tochter Eurovia vor Kurzem den Zuschlag für den Ausbau und den Betrieb der Autobahn A7 erhalten und kassiert für die kommenden 30 Jahre die ­anfallenden Lkw-Mautgebühren.. Besonders gut entwickeln sich auch die 35 Flughäfen, die Vinci weltweit betreibt. Im ersten Quartal legte der Umsatz in dem Bereich um elf Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu. Im März kam der brasilianische Flughafen Salvador mit jährlich rund 7,5 Millionen Passagieren dazu. Vinci sollte weiter vom weltweiten Trend steigender Passagierzahlen profitieren. Insgesamt konnte Vinci in den ersten drei Monaten den Umsatz um fünf Prozent auf 8,4 Milliarden Euro steigern. Der Auftragseingang legte um zehn Prozent auf 30,2 Milliarden Euro zu.Gute Aussichten, dass sich die Entwicklung aus dem ersten Abschnitt beschleunigen kann.Die Aktie konsolidierte zuletzt nach dem Anstieg. Die Kursziele der Analysten reichen bis 91 Euro. Mutige Anleger nutzen die Verschnaufpause und hebeln das Potenzial.Emittent: DZ BankISIN: DE000DGK8307 Laufzeit: 21.12.2018Bezugsverhältnis: 0,1Basispreis: 70,00 €Kurs des Calls am 12.06.2017: 1,22 €Omega: 4,1Aufgeld: 5,5 %Innerer Wert: 0,79Break-even bei: 81,40Stoppkurs Aktie: 69,00 €