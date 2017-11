Zertifikate-Handel: Apple am meisten gefragt

€uro am Sonntag

Der DAX gab nach, die Volatilität erhöhte sich etwas, blieb aber vergleichsweise niedrig. Reger Handel fand an der Euwax in Stuttgart in der abgelaufenen ­Woche statt bei Call-Optionsscheinen auf asiatische Aktien: Dazu zählten Samsung Electronics, YY Inc. und Weibo. Apple -Aktien hatten nach guten Zahlen auf Rekordwerte gedreht, und wenn es nach Meinung der ­Derivateanleger geht, läuft der Trend weiter. Händler beobachteten starke Nachfrage nach Turbo-Long-Zertifikaten auf die Kult­aktie.Das in dieser Woche meist gehandelte Produkt auf Appel ist ein Knock-out-Zertifikat von der UBS mit der ISIN DE000UV1K2A1 Gesucht waren diese auch auf den Wett­anbieter bet-at-home (ISIN: DE000TD9XFA5 ). Der Wert war nach Zahlen eingebrochen. Nach Meinung von Anlegern eine gute Gelegenheit, um gehebelt auf niedrigem Niveau einzusteigen.