Frühzeitiger Fokus auf eine Normalisierung des Zinsumfelds

Im Anschluss an die jüngste Sitzung der Europäischen Zentralbank vom 27. April lieferte Mario Draghi noch keine Hinweise auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik. Mittlerweile berichten jedoch Medien, dass sich die EZB ab Mitte des Jahres von ihrer bisherigen Betonung der Abwärtsrisiken für die wirtschaftliche Entwicklung lösen möchte, um die Finanzmärkte auf die geldpolitische Wende einzustimmen. Auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann erklärte beim kürzlichen G7-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure im italienischen Bari laut Medien, dass "die festigende wirtschaftliche Entwicklung im Euro-Raum und der robuste Ausblick" dabei helfen würden, "die Normalisierung in den Blick zu nehmen“.

Ein abruptes Ende der Anleihekäufe durch die EZB ist nach Medienberichten aber nicht zu erwarten. Nachdem die Maßnahme offiziell bis Ende 2017 geplant ist, sei eine allmähliche Reduzierung des monatlichen Kaufvolumens in Schritten von 10 bis 20 Mrd. Euro zu erwarten. Analysten gehen davon aus, dass auch die Leitzinsen über das Ende des Anleihekaufprogramms hinaus noch einige Zeit niedrig bleiben dürften. Das Nullzinsniveau macht Anlegern die Suche nach Renditen im festverzinslichen Bereich also weiterhin schwer. Bundesanleihen übersteigen die Rendite-Nulllinie derzeit erst ab einer Laufzeit von acht Jahren und zehnjährige Papiere bieten aktuell eine Rendite von 0,42 Prozent (Stand 15.05.2017). Das Kapital wäre hier jedoch langfristig auf dem niedrigen Renditeniveau gebunden. Wenn die Zinsen nämlich in den kommenden Jahren steigen, wären wachsende Anleiherenditen gleichbedeutend mit sinkenden Anleihekursen. Zwischenzeitliche Verkäufe zehnjähriger Bundesanleihen zwecks Umschichtung in andere Gelegenheiten würden demnach zu Kursverlusten führen.

Feste Zinsen bei zehn jährlichen Teilrückzahlungen

Um vor diesem Hintergrund das eingesetzte Kapital im zehnjährigen Festzinsbereich nicht vollständig auf dem aktuellen Niedrigzinsniveau zu binden, stellt die DekaBank 0,50 % Festzins-Tilgungsanleihe 06/2027 jährliche Teilrückzahlungen in Aussicht. Der feste Zinssatz in Höhe von 0,50 Prozent p.a. bezieht sich in der ersten Zinsperiode auf den gesamten Nennbetrag von 1.000,00 Euro, bis am 14.06.2018 die erste Zinszahlung und zugleich die erste Teilrückzahlung von 100,00 Euro je Anleihe erfolgen. Nun beträgt der zu verzinsende, maßgebliche Nennbetrag noch 900,00 Euro. Nach dem nächsten Zinszahlungstag, dem 14.06.2019, verringert sich der maßgebliche Nennbetrag wegen der erneuten Teilrückzahlung auf 800,00 Euro und so fort.

Während der jeweils maßgebliche Nennbetrag also konstant zu 0,50 Prozent p.a. verzinst wird, erhält der Anleger jedes Jahr ein Zehntel der ursprünglich investierten 1.000,00 Euro pro Anleihe zurück. Demnach ist für den 14.06.2027 die zehnte Zinszahlung zusammen mit dem zuletzt verbliebenen Nennbetragsanteil von 100,00 Euro je Anleihe vorgesehen.

Sollten die Zinsen in den kommenden Jahren steigen, können die erhaltenen Teilrückzahlungen möglicherwiese höher verzinst wieder angelegt werden. Gleichzeitig bietet die Tilgungsanleihe eine Verzinsung des investierten Kapitals etwas über dem aktuellen Renditeniveau einer zehnjährigen Bundesanleihe. Allerdings könnte es auch dazu kommen, dass die Zinsen gegenüber dem derzeitigen Niveau weiter sinken. In diesem Fall könnte der jeweils freiwerdende Anteil des Nennbetrags eventuell nur zu einem Zinssatz von weniger als 0,50 Prozent p.a. neu angelegt werden.

Das Emittentenrisiko betrifft währenddessen das investierte Kapital sowie die Zinszahlungen. Dies bedeutet, dass es insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen könnte.

Die DekaBank 0,50 % Festzins-Tilgungsanleihe 06/2027 mit der WKN DK0KWW steht vom 22.05.2017 bis zum 09.06.2017* (15:00 Uhr) zur Zeichnung bereit und wird zu 100,00 Prozent des Nennbetrags (1.000,00 Euro je Stück) ohne Ausgabeaufschlag angeboten.

*Vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

