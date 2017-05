Hierzulande ließen sich die Marktteilnehmer dann noch rund einen Monat länger Zeit und starteten die Rally erst Anfang Dezember. Seitdem zeigen die Aktienkurse klar nach oben und sind vor allem auch von der Hoffnung auf die angekündigten Steuersenkungen in den USA getrieben. Diese hatte Trump bereits im Wahlkampf versprochen und nach seiner Wahl noch einmal unterstrichen.

"Börsenliebling" Trump

Wenngleich die Bilanz seiner bisherigen Amtszeit eher ernüchternd ausfällt und vor allem von zahlreichen Fettnäpfchen geprägt ist, in welche Trump immer wieder tritt, bleibt er offenbar doch der Liebling der Anleger. Anzeichen, dass Trump in Bedrängnis kommen könnte, quittiert der Aktienmarkt dann auch mit entsprechenden Abschlägen. Dies war in der abgelaufenen Woche sehr gut zu beobachten, als erstmals die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens etwas lauter diskutiert wurde. Sollte es wirklich zu einem solchen Vorgehen kommen, dürfte der Aktienmarkt daher einen herben Rückschlag erleiden. Doch bereits die zunehmende Befürchtung um ein solches "Impeachment-Verfahren" dürfte für klare Rücksetzer sorgen.

Trump ist eben Trump

Bereits im Wahlkampf zeigte Trump eine unübliche, sehr aggressive Vorgehensweise. Hatte man erwartet, dass er dieses Verhalten mit dem Amtseid ablegen würde, sah man sich getäuscht. Trump bleibt seiner Linie treu und poltert bevorzugt auch auf Twitter, wo der eine oder andere Berater ihm sicherlich den Rat geben würde, dass Schweigen bekanntlich doch Gold ist. Nun wird das Verhältnis Trumps zu Russland und diesbezüglich auch die überraschende Absetzung von FBI-Chef Comey untersucht. Sollte Trump hierbei in das Justizsystem zum eigenen Vorteil eingegriffen haben, würde auch das oben erwähnte Amtsenthebungsverfahren wahrscheinlicher werden. Bei britischen Buchmachern lässt sich bereits auf einen solchen Schritt wetten, die Quoten liegen mittlerweile bei über 50 Prozent. Was man sicherlich mit einem Schmunzeln wahrnehmen wird, sollte man bei seinen Anlagen durchaus nicht unberücksichtigt lassen. Da nicht davon auszugehen ist, dass sich Trump ändern wird, dürfte er auch in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder Anlass für klare Ausschläge am Aktienmarkt sein. Während diese noch zu Beginn des Jahres eher nach oben zeigten, hat sich die Richtung mittlerweile aber geändert.

Disclaimer

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.

Die dargestellten Informationen wurden einzig zu Marketing- und Informationszwecken zur Verwendung durch den Empfänger erstellt. Sie stellen keine Finanzanalyse i.S. des § 34b WpHG dar und genügen deshalb nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Auftraggeber oder eine mit ihm oder seinem Auftraggeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten sein kann, auf die sich die Analyse bezieht. Hierdurch besteht gegebenenfalls die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Alle Inhalte sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Hebelzertifikate-Trader GbR gestattet.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.