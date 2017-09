K+S  Charttechnisch jetzt interessant

Kurzfristig überzeugt die Aktie des Kalium- und Salzförderers K+S durch technische Stärke und versucht sich derzeit an einem Ausbruch aus einer kurzfristigen Konsolidierungsbewegung mit anschließendem Kurspotenzial.

Übergeordnet aber steckt das Wertpapier nach wie vor seit 2008 in einem intakten Abwärtstrendkanal, der es in den letzten Monaten nicht erlaubt hat über das Niveau von grob 24,00 Euro zuzulegen. An dieser Stelle verläuft nämlich die langfristige Abwärtstrendlinie und grenzte bislang einen weiteren Anstiegsversuch der Bullen effektiv ein. Vielmehr führte der jüngste Rücksetzer von der Trendkanalbegrenzung auf ein Korrekturtief von 19,43 Euro wieder abwärts, wo die Aktie anschließend einen kleinen Boden ausbilden konnte.

In einer anschließenden Kaufwelle konnte ein erstes Zwischenhoch von 20,90 Euro etabliert werden, von wo aus das Papier wieder in eine kurzfristige Korrektur fiel und die zuvor gerissene Kurslücke geschlossen hat. Nun aber stellen Marktteilnehmer die aktuelle Konsolidierungsbewegung in Frage, dass sich durch einen Kursanstieg der K+S-Aktie an die obere Begrenzung sehr schön zeigt. Ein Ausbruch darüber dürfte folglich weiteres Kurspotenzial freisetzen und die charttechnische Zählbedingung einer 1-2-3-Gegenbewegung erfüllen.

Neue Kaufwelle zu erwarten

Sollte es Marktteilnehmern in der K+S-Aktie nun gelingen mindestens über das Niveau von 20,60 Euro per Tageschlusskurs zuzulegen, dürfte zunächst einmal das jüngste Zwischenhoch bei 20,90 Euro angesteuert werden. Übergeordnet ist nach dem allgemeinen charttechnischen Zählalgorithmus ein Kursanstieg bis zum EMA 50 bei aktuell 21,39 Euro vorstellbar und kann kurzfristig auf der Long-Seite sehr gut nachgehandelt werden.

Eine angemessene Verlustbegrenzung ist allerdings noch unterhalb der gestrigen Tagestiefs von rund 20,00 Euro anzusetzen, falls ein nachhaltiger Ausbruchsversuch doch noch scheitern sollte. Darunter sollten Marktteilnehmer jedoch auf einen Rückgang der Kursnotierungen bei K+S auf die aktuellen Jahrestiefs von 19,43 Euro gefasst sein, wodurch jedoch der Bodenbildungsversuch deutlich ins Wanken geraten würde.

Widerstände: 20,66; 20,90; 21,00; 21,58; 21,93; 22,10 Euro

Unterstützungen: 20,37; 20,05; 19,93; 19,75; 19,43; 18,74 Euro

K+S in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.09.2016 – 07.09.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000KSAG888

K+S in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.09.2012 – 07.09.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000KSAG888

Investmentmöglichkeiten

Turbo-Bull Open End auf K+S für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel K+S

HU6ZYM 4,19 16,481386 19,89

4,91 K+S HU7LHV 2,07 18,698178 9,12

9,94 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.09.2017; 10:56 Uhr Turbo-Bear Open End auf K+S für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel K+S HU72DW 4,26 24,705446 24,705446 4,81 K+S

HU9CTK 2,45 22,82278 10,93

8,40 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.09.2017; 10:59 Uhr

