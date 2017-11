Nasdaq-100  Eingeklemmt

Hallo am Nachmittag,

so beeindruckend die Donnerstagsvorstellung der Käufer im Nasdaq-100® Index verlief, so enttäuschend gestaltete sich der Freitagshandel. Vom Start weg gab der Index nach. Demnach werden sich Bullen wie Bären heute erst einmal sammeln müssen.

Auf der Oberseite ist der Trigger klar definiert: Der Index muss sich per Stundenschlusskurs über 6.347 Punkten behaupten. Gelingt dies, lässt sich deutliches Potenzial bis an die weiterhin intakte deckelnde Trendlinie bei rund 6.450 Punkten ableiten. Zwischen 6.347 und 6.315 Punkten ist der Index zunächst neutral zu bewerten.

Fällt der Nasdaq-100® Index dagegen unter 6.293 Punkte, könnte sich der Donnerstagshandel als Eintagsfliege entpuppen und das Gap im Chart geschlossen werden. Auch weitere Verluste bis an das Vorwochentief bei 6.228 Punkten sollte man in diesem Fall auf dem Schirm haben.

Trader sollten in der laufenden Handelswoche unbedingt den Feiertag (Thanksgiving) in den USA am Donnerstag beachten. An diesem Tag findet auch kein Handel statt. Am Freitag wiederum findet der Handel nur verkürzt statt. In der Regel kommt es an diesem Tag kaum zu Bewegungen, da viele Trader den Brückentag nutzen und sich frei nehmen. Im Großen und Ganze hat man demnach eine bis Mittwoch verkürzte Handelswoche vorliegen.

