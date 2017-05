Nasdaq-100  Viel Luft ist nicht mehr vorhanden

GO

Heute im Fokus

DAX stabil -- Dow bewegt -- Air Berlin-Aktie schießt zeitweise über ein Drittel hoch -- Apple erster US-Konzern mit Börsenwert über 800 Mrd. Dollar -- HeidelbergCement, Evotec, E.ON, Yelp im Fokus

So sieht Warren Buffett die Zukunft des Tech-Giganten Apple. Berentzen steigert Umsatz. Apple steigt mit Übernahme ins Bett der Nutzer. Starker Yen bringt Toyota deutlichen Gewinnrückgang. LEONI verdient deutlich mehr. Axel Springer wächst dank Digitalangeboten kräftig. AXA will US-Geschäft an die Börse bringe.