Cap-Bonus auf Henkel: Eine saubere Rendite

€uro am Sonntag

Erstmals in einem Quartal hat der Konsumgüterkonzern Henkel mehr als fünf Milliarden Euro umgesetzt. Die Einnahmen zwischen Januar und März kletterten dank der Übernahme des US-Waschmittelherstellers Sun Products um nahezu 14 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro.Ergebnis erreichte mit 854 Millionen Euro (plus 13,8 Prozent) ebenfalls einen neuen Bestwert. "Zu der erfolgreichen Entwicklung und der guten Ergebnisqualität haben alle drei Un­ternehmensbereiche und alle ­Re­gionen beigetragen", sagt der seit einem Jahr amtierende Henkel-­Chef Hans Van Bylen.. Die Aktie musste zunächst sogar Federn lassen. Hintergrund war ein enttäuschender Ausblick. Van Bylen erwartet weiterhin ein von Preis- und Wettbewerbsdruck geprägtes Marktumfeld. Zudem stellt er beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie bis 2020 nur noch einen Zuwachs von sieben bis neun Prozent jährlich in Aussicht, ursprünglich war von zehn Prozent die Rede gewesen.

Besser mit Puffer agieren

Angesichts dessen mahnt der steile Kursanstieg - seit Ende 2011 hat sich die Aktie mehr als verdreifacht - allmählich zur Vorsicht. Anleger sind daher gut beraten, auf gepufferte Investments zu setzen, etwa auf ein Cap-Bonus-Zertifikat der Commerzbank. Hier sind 12,8 Prozent drin, wenn die Vorzüge bis Dezember 2018 stets über 99 Euro notieren. Der Abstand zur Marke beträgt aktuell rund 19 Prozent (ISIN: DE 000 CE8 1TR 7).

