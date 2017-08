Tagesausblick für 18.08.: DAX beendet Erholung  Notenbankprotokolle und Trump sorgen für Verunsicherung

Nach drei Erholungstagen in Folge hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag spürbar abgekühlt. Der DAX® sank bis zum Handelsschluss um rund ein halbes Prozent. Für Verunsicherung sorgte unter anderem, dass US-Präsident Donald Trump zwei hochkarätig besetzte Beratergremien mit den Vorstandschefs wichtiger US-Konzerne aufgelöst hat. Zuvor hatten mehrere Mitglieder der Gremien die Aussagen von US-Präsident Trump zur Gewalt in der Stadt Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia kritisiert.

Im Fokus standen außerdem die Protokolle der letzten Zinssitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Fed-Mitglieder haben auf ihrer letzten Sitzung intensiv über den Abbau der Notenbankbilanz diskutiert. Die Währungshüter wollen den Beginn des Abbaus auf einer der kommenden Sitzungen verkünden, wie aus dem Protokoll zum Juli-Treffen des Ausschusses hervorgeht. Gleichzeitig zeigten sich die Mitglieder des Offenmarktausschusses angesichts der schwächelnden Inflation zunehmend besorgt, was nach Einschätzung von Beobachtern zu langsameren Zinserhöhungen führen könnte. Angesichts der trüben Zinsperspektiven gehörten Bankaktien am Donnerstag auch in Deutschland zu den schwächsten Werten. Die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgen sich unterdessen um den starken Euro. Es bestehe die Gefahr, dass der Euro mehr steige, als dies durch die wirtschaftliche Erholung gerechtfertigt sei, heißt es in dem Donnerstag veröffentlichten Protokoll zur Zinssitzung vom 19. und 20. Juli. Die EZB bekräftigte, dass über mögliche Änderungen der Geldpolitik im Herbst entschieden werden soll.

Am Freitag steht an den Aktienmärkten der sogenannte kleine Verfall an. An diesem Tag werden bestimmte Optionen auf Aktien und Indizes abgerechnet. Dies kann zur erhöhter Volatilität führen.

Unternehmen im Fokus



Nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin sollen am Freitag konkrete Verkaufsverhandlungen beginnen. Die Lufthansa will offenbar einen Großteil der Flugzeuge von Air Berlin erwerben. Spannend könnte es am Freitag auch beim Arzneimittelhersteller Stada werden. Nachdem die Frist zur Annahme des Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven abgelaufen ist, könnte am Freitag das Ergebnis veröffentlicht werden. Bis Mittwochmittag waren nur 46,53 Prozent der Aktien angedient worden. Die Mindestannahmeschwelle beträgt 63 Prozent.

Wichtige Termine

Auf makroökonomischer Ebene könnten diese Termine spannend werden.

08:00 Deutschland: Erzeugerpreise Juli

10:00 Eurozone: Leistungsbilanzsaldo Juni

13:00 Deutschland: Verfall von Optionen auf Aktien und den DAX® (kleiner Verfallstag)

16:00 USA: Konsumklima Uni Michigan August (vorläufig)

21:30 USA: Commitments of Traders (COT) Report

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.290/12.300/12.340/12.410/12.490/12.575

Unterstützungsmarken: 12.180/12.135/12.090/12.050/11.940

Die Widerstandszone im DAX® um 12.300 Punkte zeigte bereits gestern Wirkung, heute stand der Index erneut unter Abgabedruck. Dabei wurden beide genannten Abwärtsziele abgearbeitet. Nach der Konsolidierung ist die Ausgangslage für den morgigen Freitag neutral. Unterstützungen befinden sich bei 12.180 und 12.135 Punkten. Die maßgebliche Widerstandszone notiert zwischen 12.290 und 12.340 Punken. Unter 12.090 Punken dürfte der Index Fahrt gen Süden aufnehmen. Für Freitag wird daher eine eher neutrale Ausrichtung erwartet. Es ist unwahrscheinlich, dass der Index vor dem Wochenende noch stark bullische oder stark bärische Akzente setzen wird.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.07.2017 – 17.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 – 17.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Autor: Bastian Galuschka