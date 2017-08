Tagesausblick für 29.8.: DAX schwach. Apple, Euro und Gold im Fokus!

Der starke Euro und der Hurrikan Harvey setzten den Märkten heute erneut zu. Zwar konnte sich der DAX® nach einer schwachen Eröffnung um die Mittagszeit von den Tagestiefststand distanzieren. Kauflaune mochte bei den Investoren nicht aufkommen. Die Musik spielte derweil in der zweiten Reihe. So profitierte SGL Carbon von positiven Analystenkommentaren. Hoch im Kurs standen auch die Biotechnologie-Aktien Evotec und Medigene. Die Aktie von Evotec schob sich über die Marke von EUR 16,50. Zu den größten Verlierern zählte hingegen Stada. Einem Bericht in der hessenschau zufolge halten die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven inzwischen 63 Prozent an Stada und fahren bereits einen harten Kurs. In den nächsten Tagen werden Investoren die Aktien von Apple im Auge behalten. Schließlich lädt Apple am 12. September zur Keynote. Dabei könnte möglicherweise das iPhone 8 vorgestellt werden.

Von der Nervosität profitieren derzeit vor allem die Anleihen und Edelmetalle. Gold knackte heute die Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

Morgen wird Hapag Lloyd Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem präsentiert Porsche den neuen Cayenne.

Wichtige Termine

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für September

USA – Verbrauchervertrauen, August

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.200/12.270/12.320 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.770/11.960/12.000 Punkte

Der DAX® startete schwach in die neue Woche. Zwar konnte sich der Index vom Tagestief von rund 12.060 Punkten im Tagesverlauf distanzieren. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt aber zunächst weiter intakt. Grund für Optimismus ist frühestens oberhalb von 12.200 Punkten angebracht. Bis dahin muss mit einer Korrektur bis in den Bereich von 12.000 Punkten gerechnet werden.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 20.04.2017 – 28.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.08.2011 – 28.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer