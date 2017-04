Tipp des Tages: Discount-Put auf Euro Stoxx 50

Keine Frage, mit dem Wahlsieg des Europa-Befürworters Emmanuel Macron haben sich die Perspektiven für europäische spürbar aufgehellt. Die Chance, bei der Stichwahl am 7. Mai zum nächsten Staatspräsidendenten gekürt zu werden, ist für den parteilosen Macron nun sehr groß. Unter Timingaspekten gehört aktuell dennoch ziemlich viel Mut dazu, auf eine anhaltende Kursrally zu setzen, schließlich stehen unter saisonalen Aspekten nun die eher schwachen Börsenmonate Mai, Juni und Juli vor der Tür.sprechen ebenfalls zumindest für eine nachlassende Aufwärtsdynamik des Leitindex. So dämpft zum Beispiel ein starker Euro die Exportaussichten europäischer Unternehmen. Außerdem hängt weiterhin das Damoklesschwert "US-Protektionismus" über den internationalen Aktienmärkten. Wenngleich Trump schon lange nicht mehr gegen die Exportüberschüsse Europas (bzw. Deutschlands) gewettert hat, sollten sich Anleger diesbezüglich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen.fehlen demnoch über 28 Prozent, um sein vor zehn Jahren markiertes Rekordhoch zu erreichen. Eine massive Widerstandszone verläuft zudem unterhalb von 3.700 Punkten. An dieser Hürde scheiterte der Leitindex in den vergangenen zwei Jahren dreimal. Eine bevorstehende technische Korrektur legt auch der Timingindikator Relative-Stärke-Index nahe. Dieser lieferte kürzlich mit dem Unterschreiten der Marke von 70 Prozent ein klares Ausstiegssignal.

12 Prozent in vier Monaten

Mit dem von der BNP Paribas emittierten Discount Put auf den Euro Stoxx 50 (WKN: PB8BZY) können Anleger eine maximale Renditechance von 11,7 Prozent (36,6 Prozent p.a.) wahrnehmen. Hierfür muss der Index am 18. August 2017 auf oder unter 3.700 Zählern (aktuell: 3.559 Punkte) notieren.

