Tipp des Tages: Knock-Out-Put auf Euro Stoxx 50

Jetzt auf Rückschlag setzen

Ein wichtiges Verkaufsargument liefert dabei unter anderem der Timingindikator Relative-Stärke-Index, der Anfang des Monats mit dem Unterschreiten der 70-Prozent-Marke ein klares Ausstiegssignal generiert hat. Vor fünf Monaten folgte auf ein solches Event eine Indexkorrektur um immerhin sieben Prozent. Zum Markieren eines neuen Jahreshochs fehlen demderzeit rund 50 Zähler. Angesichts der Katalonien-Krise und der damit verbundenen Unsicherheiten, dürfte ein Überwinden dieser Hürde ein relativ schwieriges Unterfangen werden.Die spanische Zentralregierung hat nämlich der nach Unabhängigkeit strebenden Region für die nächste Woche gleich zwei Ultimaten gestellt - eines endet am Montag und eines am Donnerstag. Derzeit befindet sich die katalanische Regionalregierung zwar in der Defensive, von einer Lösung der Probleme scheinen die beiden Konfliktparteien aber noch meilenweit entfernt zu sein. Fazit: Die Wahrscheinlichkeit für eine technische Korrektur dürfte beim Euro Stoxx 50 derzeit ausgeprägter sein als die Chance auf eine anhaltende Kursrally.

Mit dem von der UBS emittierten Open End Turbo Put Optionsschein auf den Euro Stoxx 50 (WKN: UW9F0V) können Anleger mit einer fünffachen Hebelwirkung von einem erwarteten Rücksetzer des europäischen Blue-Chip-Index profitieren. Sowohl Basispreis als auch Knock-Out-Level sind aktuell bei 4.315,06 Zählern angesiedelt. Davon ist der Index derzeit über 19 Prozent entfernt. Zur Begrenzung potenzieller Kursverluste sollte bei 3.660 Indexzählern allerdings eine Stopp-Loss-Marke gesetzt werden.



