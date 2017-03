Tipp des Tages: Knock-Out-Put auf Vestas Wind Systems

In den vergangenen vier Monaten kletterte die Aktie des Windturinenherstellers um über 40 Prozent. In einer Zeit, in der es um freien Handel nicht gerade zum Besten bestellt ist, mag man solch starken Optimismus nicht ganz nachvollziehen Vor allem der Brexit und die drohenden Handelshemmnisse in den USA sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Der aktuelle Ausblick von Vestas Wind Systems stellt zwar einen Konzernumsatz zwischen 9,25 und 10,25 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 12 bis 14 Prozent in Aussicht, es gab aber auch einige Risiken zu vermelden. So könnten zum Beispiel sowohl schlechtes Wetter oder Netzprobleme zu Verzögerungen führen als auch Verwerfungen an den Devisenmärkten Ergebnisbelastungen verursachen. Am kommenden Donnerstag wird sich zeigen, ob das Management die Börsianer weiter begeistern kann. Unter Timingaspekten spricht derzeit mehr für einen technischen Rücksetzer als für ein nachhaltiges Überwinden der charttechnischen Widerstände.kann man der Vestas-Aktie "mit viel gutem Willen" einen langfristig intakten Aufwärtstrend attestieren, obwohl der Titel zum Jahreswechsel 2016/2017 diesen temporär verletzt hatte. Ende Januar überwand die Aktie sowohl die 100-Tage- als auch die 200-Tage-Linie, was in der Chartlehre als starkes Kaufsignal interpretiert wird. Zur Vorsicht mahnt allerdings der Timingindikator Relative-Stärke-Index, der mit über 75 Prozent gegenwärtig eindeutig in der überkauften Zone notiert. Ein Rutsch unter 70 Prozent gilt als Verkaufssignal und könnte erheblichen chartinduzierten Verkaufsdruck auslösen. Besonders interessant: Beim letzten Signal dieser Art rutschte die Aktie von Vestas Wind Systems innerhalb von drei Monaten von fast 570 auf 400 DKK ab. Zur Begrenzung potenzieller Kursverluste sollte ein Stopp bei 590 DKK gesetzt werden.

Mit Fünferhebel auf Absacker setzen

Mit dem von der Commerzbank emittierten Best Unlimited Turbo (WKN: CD8TE0) können Anleger von rückläufigen Kursen mit einer fünffachen Hebelwirkung profitieren. Sowohl der Basispreis als auch der Knock-Out-Level liegt derzeit bei 672,35 DKK. Davon ist die Aktie gegenwärtig mehr als 18 Prozent entfernt.



Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Haftung wird nicht übernommen.

Bildquellen: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S, iStock, claffra / Shutterstock.com, Franz Metelec/Fotolia