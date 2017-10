Volkswagen VZ  Aktie nach Zahlen gefragt!

Mit Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für Q3 hat sich das Papier der Volkswagen VZ mit in die Gewinnerliste beim deutschen Aktienbarometer eingereiht und versucht sich zugleich an einem Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone aus den letzten Monaten.

Der Volkswagen-Konzern (VW) hat demnach im 3. Quartal einen Umsatz von 55,00 Milliarden Euro erzielt und lag im Vergleich zum Vorjahr mit 52,00 Milliarden Euro leicht darüber. Die Prognose von 55,31 Milliarden Euro wurde etwas verfehlt. Das bereinigte EBIT lag bei 4,32 Milliarden Euro, Prognose waren 3,97 Milliarden Euro. Aufgrund von Umrüstungskosten ging der Nettogewinn mit 1,14 Milliarden Euro (VJ: 2,34 Milliarden Euro) aber merklich zurück. Dennoch bestätigt VW seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Aus charttechnischer Sicht wurde bereits Anfang dieses Monats mit einem Sprung über die markante Abwärtstrendbegrenzung ein kleines Kaufsignal bis zu dem Widerstandsbereich zwischen 145,90 sowie 146,70 Euro aufgestellt und bereits abgearbeitet worden. Die am Freitag vorgelegten Quartalszahlen verliehen der Volkswagen-Aktie zwar noch einen zusätzlichen Aufwärtsschub an 150,00 Euro, allerdings verlor das Wertpapier wieder einen Teil seiner Gewinne und ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Widerstandsniveau scheint noch nicht ganz in trockenen Tüchern zu sein. Wünschenswert wäre hierfür ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens per Wochenschlusskurs.

Käufer müssen jetzt unbedingt nachlegen

Damit in dem Wertpapier der Volkswagen AG ein weiteres Kaufsignal aufgestellt werden kann, muss mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 146,70 Euro gelingen. Erst dann kann es über das heutige Tageshoch von grob 150,00 Euro weiter in den Bereich der Jahreshochs aus Januar bei 156,55 Euro weiter rauf gehen. Sollte ein direktes Long-Engagement in Betracht gezogen werden, ist die Verlustbegrenzung aber noch knapp unterhalb der Marke von 143,70 Euro anzusetzen.

Darunter steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Rücksetzers zurück an die 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 139,10 Euro merklich an, wodurch zugleich die kürzlich überwundene Abwärtstrendlinie einem Test unterzogen werden sollte. Aber erst des darunter sind größere Abgaben sogar auf die Jahrestiefs bei 124,75 Euro zu erwarten.

Widerstände: 150,10; 152,75; 154,95; 156,55; 158,00; 160,00 Euro

Unterstützungen: 146,70; 145,50; 141,35; 140,00; 137,20; 136,30 Euro

Volkswagen VZ in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.10.2016 – 27.10.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007664039

Volkswagen VZ in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.10.2012 – 27.10.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007664039

Investmentmöglichkeiten

Turbo-Bull Open End Optinsschein auf Volkswagen VZ für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel Volkswagen VZ

HW4S7W 3,06 118,815824 20,23

5,08 Volkswagen VZ HW4M87 1,68 132,910454 10,75

9,25 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2017; 12:27 Uhr Turbo-Bear Open End Optionsschein auf Volkswagen VZ für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel Volkswagen VZ HU9LE8 2,92 177,810746 19,36 5,07 Volkswagen VZ

HU7XT8 1,38 162,253891 9,19

9,91 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2017; 12:29 Uhr

