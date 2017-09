Wertvolle Medizin

Im billionenschweren Gesundheitsmarkt spielen auch kleinere Nischenplayer wie die deutschen Biotech-Firmen Evotec und MorphoSys erfolgreich mit. Letztgenannte erhielt im Juli die US-Zulassung für das Schuppenflechte-Mittel Guselkumab, das gemeinsam mit dem Partner J&J entwickelt wurde. Damit kommt der erste von einem Partner entwickelte Antikörper aus den Laboren von MorphoSys auf den Markt. Vorstandschef Simon Moroney erwartet einen Anteil am Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Erlöspotenzial der Arznei wird auf ein bis zwei Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. In freudiger Erwartung dieser Neuigkeit legte die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten bereits um knapp die Hälfte zu. TecDAX-Mitstreiter Evotec bringt es im gleichen Zeitraum sogar auf ein Plus von rund 250 Prozent. Zahlreiche Allianzen mit Großkonzernen wie Bayer, Novartis oder Shire zahlen sich allmählich aus. Zudem konnten die Hamburger mit dem Pharma-Konzern Novo A/S einen wichtigen strategischen Investor an Bord holen. Die Dänen beteiligten sich Anfang des Jahres mit 8,9 Prozent an Evotec.