Wochenausblick: DAX setzt sich bei 13.000 Punkten fest. EZB und Datenreigen im Fokus!

In der abgelaufenen Woche schraubte sich der DAX zeitweise auf knapp 13.100 Punkte. Im Wochenvergleich rührte sich der Index analog zu den Nebenwerteindizes sowie den meisten amerikanischen und europäischen Aktienbarometer kaum von der Stelle. Durchwachsene Quartalszahlen sowie die politischen Spannungen in Spanien drückten ebenso auf die Kauflaune wie die bevorstehende EZB-Sitzung.

Die Lethargie hatte jedoch auch den Devisen- und Edelmetallmarkt in Griff. Der Euro/Dollar stagnierte im Bereich von 1,18 US-Dollar und der Euro/GBP bei rund 0,895 GBP. Gold und Silber pendelten knapp unter 1.300 bzw. 17,40 US-Dollar pro Feinunze. Bewegung zeigte sich in der zurückliegenden Tagen nur am Anleihenmarkt. Dort gaben die langfristigen amerikanischen und europäischen Anleihen teilweise deutlich nach. Dabei sprang die Rendite 10jährigen Bundesanleihen zurück auf knapp 0,45 Prozent.

In der kommenden Woche stehen eine Vielzahl von Wirtschafts- und Unternehmensdaten an. Im Fokus steht dabei die Zinsentscheidung der EZB. Die Chance auf eine signifikante Bewegung der Aktienindizes ist somit durchaus gegeben.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche rührten sich die deutschen Indizes im Wochenvergleich zwar kaum von der Stelle. Dennoch gab es einigen Einzelwerten deutliche Bewegung. So sorgte der mögliche Zuschlag von Air Berlin-Teilen an Deutsche Lufthansa für einen deutlichen Aufschlag bei der Lufthansa-Aktie. Infineon profitierte von einer positiven Analystenstudie und Puma meldete gute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Siltronic konnte sich im Vorfeld der Q3-Zahlen bereits deutlich verbessern und Airbus bekam durch den Einstieg in die C-Serie von Bombardier Flügel. Zu den größten Wochenverlierern zählten derweil die Aktien von Aixtron, Delivery Hero Evotec, Kion (Gewinnwarnung), Nordex und Zalando (Margenrückgang in Q3)

Kommende Woche nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Aus Deutschland berichten unter anderem Adva Optical, BASF, Bayer, Beiersdorf, Covestro, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Fuchs Petrolub, GEA Group, Kion, Krones, MTU Aero Engines, Puma, Siltronic, Telefonica Deutschland, Volkswagen und Wacker Chemie. Bei den Europäern stehen unter anderem Anheuser Busch, Nokia, Novartis, Philips, Peugeot Citroen, Renault, ST Microelectronics und Telefonica im Fokus und aus den USA kommen Daten von Alphabet, Amazon, AMD, Amgen, AT&T, Boeing, Caterpillar, Coca Cola, Eli Lilly, ExxonMobil, General Motors, Intel, Lockheed Martin, McDonalds, Merck & Co., Microsoft, Potash Texas Instruments und Visa.

Münchener Rück und Hannover Rück laden zum Pressegespräch. Möglicherweise gibt es weitere Hinweise über die potenziellen Kosten der jüngsten Naturkatastrophen. Mitte der Woche findet der Handelsblatt Auotgipfel statt. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler und VW sowie Automobilzulieferer wie Continental, ElringKlinger, Hella und Leoni in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

23.10.: Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Oktober

24.10.: Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Oktober

24.10.: Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Oktober

25.10.: Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Oktober

25.10.: USA – Auftragseingang Langlebige Güter, September

26.10.: Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für November

26.10.: Europa – EZB-Ratssitzung – Bekanntgabe des Zinsentscheids, PK mit EZB-Präsident Draghi (14:30)

26.10.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. Oktober

27.10.: USA – BIP Q3, erste Schätzung

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.975/12.990/13.000/13.040/13.060/13.100/13.144 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.800/12.850/12.900/12.920 Punkte

Der DAX® eröffnete zum Wochenschluss mit einem deutlichen Satz nach oben. Im Bereich von 13.060 Punkten wurde die Luft jedoch wieder dünn, so dass der Index bereits am Vormittag nach Süden kippte und unter 13.000 Punkte tauchte. Aktuell bewegt sich der Index in einem kurzfristigen Dreieck. Gelingt es, die Marke von 12.975 Punkten zu überwinden besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.000 und im weiteren Verlauf bis 13.060 Punkte. Auf der Unterseite müssen Trader jedoch weiterhin mit Rücksetzern bis 12.920 Punkte rechnen.

Trader, die nicht jedem Punkt hinterher jagen wollen sind möglicherweise gut beraten, abzuwarten bis der Ausbruch aus der Range 12.900/13.100 Punkte erfolgt und sich möglicherweise ein nachhaltiger Trend entwickelt.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 06.10.2017 – 20.10.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.10.2012 – 20.09.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 55,60 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HW08DL 8,30 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2017; 17:18 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 27,29 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HW08DS 1,32 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2017; 17:19 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Autor: Richard Pfadenhauer