Börsenheld 2017 gesucht!

Es ist wieder soweit: Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird der Börsenheld gesucht. Der Börsenheld ist ein von ING Markets und finanzen.net veranstaltetes Börsenspiel, bei dem es darum geht, die beste Performance für sein Depot zu erreichen. Egal ob Neueinsteiger oder erfahrener Trader - mitspielen kann jeder, der sich mit der Börse beschäftigt oder erste Erfahrungen an der Börse sammeln möchte. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Auf die Gesamtsieger warten hochwertige Preise.

Ablauf des Spiels

Die Teilnehmer erhalten zum Spielstart ein Börsenheld-Depot mit einem fiktiven Guthaben von 100.000 Euro. Richtig los geht es am 16.10., Ende des Börsenspiels ist der 24.11.2017. Ihr Depot können Sie sowohl am PC als auch in der Börsenheld-App per Smartphone oder Tablet verwalten. Durch geschickte Käufe und Verkäufe können Sie nicht nur Ihren Depotwert steigern, sondern sich auch den Titel "Börsenheld 2017" ergattern. Sie haben zudem jederzeit die Möglichkeit, Ihre Performance in der Gesamtbewertung, der Wochenstatistik und der Tageswertung mit Ihren Mitspielern zu vergleichen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Börsenheld-Medaillen

Während des Spiels haben Sie die Möglichkeit bis zu drei Handelsmedaillen zu gewinnen. Für jede Wertpapierkategorie gibt es eine eigene Medaille. Schaffen Sie es, alle drei Börsenheld-Medaillen zu gewinnen?

Weitere Features

Sie werden durch regelmäßige Mailings sowie den börsentäglichen Morning Call und den wöchentlichen Chart Flash über aktuelle Entwicklungen am Aktien-, Rohstoff- oder Devisenmarkt informiert.

Preise

Die Teilnehmer, die in der Gesamtwertung am besten abschneiden, dürfen sich über hochwertige Preise freuen:

Platz 1: 2.500 EUR + 50 DiBa Free Trades

Platz 2: 1.000 EUR + 50 DiBa Free Trades

Platz 3: 50 DiBa Free Trades

Plätze 4-11: Buch "Vom Kontinent zur Union: Gegenwart und Geschichte des vereinten Europa"

Wenn Sie sich noch nicht für den Börsenheld registriert haben, ist es jetzt an der Zeit zu handeln!



» Melden Sie sich hier direkt zum Börsenheld an!



Viel Spaß beim Traden!

Bildquellen: ING Markets