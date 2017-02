US-Geldpolitik: Fed-Chefin Yellen signalisiert weitere Leitzinsanhebungen | Nachricht | finanzen.net

Heute im Fokus

DAX stabil -- Dow kaum verändert -- Yellen signalisiert weitere Leitzinsanhebungen -- Deutsche Bank-Experte: Trump-Rally hat erst begonnen -- T-Mobile US, HeidelbergCement, Bilfinger, TUI im Fokus

Immobilienexperten sagen Trendwende bei Kaufpreisen in Metropolen voraus. BMW ruft in China mehr als 40.000 Autos zurück. Peugeot an Europageschäft von GM interessiert. ZEW-Konjunkturerwartungen trüben sich ein. Trumps Lieblingsaktien: Diese Aktien hatte der Milliardär vor seinem Amtsantritt im Depot.