Bank of England lässt Zinsen auf Rekordtief

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat bei ihrer Sitzung auf geldpolitische Änderungen verzichtet. Sie beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent und tastete auch das Kaufprogramm in Höhe von 435 Milliarden Pfund nicht an. Das Votum fiel mit 7 zu 1 Stimmen aus, Kristin Forbes stimmte erneut für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Ökonomen und Börsianer hatten diese Beschlüsse erwartet.

Der Streit über die Brexit-Modalitäten hat sich zuletzt verschärft, womit die Risiken für die Konjunktur gestiegen sind. Zudem machte die für 8. Juni angesetzte Parlamentswahl größere Änderungen in der Geldpolitik wenig wahrscheinlich.

In seinem Begleittext sagte der von Gouverneur Mark Carney geleitete Rat für die nächsten Jahre ein stetiges, wenn auch wenig spektakuläres Wachstum voraus - vorausgesetzt, dass der Ausstieg aus der EU ohne größere Probleme vonstatten geht. Für 2017 wurde die Prognose leicht auf 1,9 von 2,0 Prozent gesenkt, für die Jahre 2018 und 2019 leicht auf 1,7 von 1,6 Prozent beziehungsweise auf 1,8 von 1,7 Prozent erhöht.

