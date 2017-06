MARKET TALK/Goldman Sachs: EZB behält Forward Guidance zu Zinsen bei

Goldmann Sachs erwartet nicht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche ihre Kommunikation zum Zinsausblick ändern wird. In einem Kommentar zur EZB-Ratssitzung am 8. Juni prognostiziert Analyst Lasse Holboell Nielsen, dass die EZB sowohl eine weitere Zinssenkung als möglich darstellen als auch Zinserhöhungen erst für die Zeit nach dem Ende des Ankaufprogramms in Aussicht stellen wird.

Die Forward Guidance der EZB zu den Zinsen sieht derzeit vor, dass sie ihre Leitzinsen deutlich über die Dauer von Wertpapierkäufen hinaus auf dem aktuellen oder einem noch niedrigeren Niveau belassen wird. Nielsen argumentiert, dass eine mögliche Änderung der Schrittfolge ( Zinserhöhung vor Ende der Nettokäufe) heftige Marktbewegungen auslösen könnte, auch wenn nicht ganz klar sei, was die Märkte in dieser Hinsicht gegenwärtig einpreisten.

Auch das "noch niedrigere Niveau", also den Easing Bias, wird die EZB laut Nielsen vorerst beibehalten. Seine Begründung: "Wenn der aktuelle Passus von den Märkten nur als Bekräftigung aufgefasst wird, dass die Zinsen 'auf dem aktuellen Niveau oder niedriger' bleiben, dann würde seine Streichung als 'oder höher' interpretiert werden."

Daran aber könne der EZB angesichts des gestiegenen Euro-Wechselkurses nicht gelegen sein. Auch sprächen die Warnungen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet vor den möglichen Folgen einer geänderten Forward Guidance gegen einen solchen Schritt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 06:43 ET (10:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 43 AM EDT 06-01-17