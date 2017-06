TABELLE/US-Fed-Leitzinsen

GO

Heute im Fokus

DAX schließt im Plus -- Dow Jones um Nulllinie -- US-Fed erhöht die Zinsen -- Jim Rogers warnt vor größtem Crash unseres Lebens -- GERRY WEBER enttäuscht mit Gewinneinbruch -- Verizon im Fokus

Warnstreik bei Zalando in Brieselang. Ölpreise weiten Verluste aus. VW will mögliche Defekte nach Abgas-Umrüstung beheben. Eurokurs klettert auf höchsten Stand seit US-Wahl. US-Inflationsrate fällt unter zwei Prozent. USA: Einzelhandelsumsätze fallen überraschend. Bilfinger-Aktie: Erholung gewinnt an Schwung.