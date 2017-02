Anleger mit Wertpapierdepot bei finanzen-broker.net profitieren einerseits von einem umfassenden Handelsangebot, andererseits von ausgezeichneten Konditionen für den Handel mit Wertpapieren. Richtig interessant wird das finanzen.net Brokerage-Depot aber erst durch die Verknüpfung mit dem finanzen.net-Account, bieten sich Tradern und Anlegern damit doch zahlreiche Mehrwerte auf finanzen.net, den Apps und weiteren Diensten von finanzen.net.

Günstige Handelskonditionen

Beim Handel von Wertpapieren können sich finanzen.net Brokerage-Kunden über besonders günstige Konditionen freuen. Die volumen­unabhängige Orderprovision beträgt für alle Wertpapiere an allen deutschen Handelsplätzen lediglich 5 Euro. Hinzu kommen 1,50 € als pauschalierte Handelsplatzgebühr (ggf. zzgl. Börsengebühren / Maklercourtage). Beim Fondskauf fällt bei mehr als 9.000 Fonds kein Ausgabeaufschlag an. Das sogenannte Agio, das häufig bei 5% liegt, entfällt somit. Stattdessen wird auch hier lediglich die volumen­unabhängige Orderprovision berechnet (5 Euro zzgl. 1,50 Euro pauschale Handelsplatz­gebühr). Bei Sparplankäufen entfällt selbst diese geringe Ordergebühr.

» Mehr zu den Konditionen bei finanzen-broker.net.

Enge Verknüpfung mit finanzen.net

Das Zusammenspiel des finanzen.net Brokerage-Depots mit der Website, den Apps, dem Trading-Desk und weiteren Diensten von finanzen.net bietet Anlegern eine besonders komfortable Verknüpfung von Informationen und Wertpapierhandel.

Echte Mehrwerte für finanzen-broker.net-Nutzer

Ist das Depot erst mal mit wenigen Mausklicks mit dem finanzen.net-Account verknüpft, lässt sich das reale Wertpapierdepot direkt in den geschützten Bereichen von finanzen.net und den finanzen.net-Apps anzeigen. So behalten Anleger jederzeit den Überblick über ihr Depot. Zahlreiche weitere Mehrwerte befinden sich in Planung.

Voraussetzungen zur Verknüpfung Ihres Depot mit Ihrem finanzen.net-Account

Um Ihren finanzen.net-Account mit Ihrem Depot bei finanzen-broker.net zu verknüpfen, benötigen Sie lediglich

einen kostenlosen finanzen.net-Account sowie

ein kostenloses Depot bei finanzen-broker.net.

Haben Sie noch kein Depot bei finanzen-broker.net? Dann eröffnen Sie hier Ihr Depot mit kostenloser Depot-/ Kontoführung!

Haben Sie bereits einen finanzen.net-Account und ein finanzen.net Brokerage-Depot? Dann verknüpfen Sie Ihr Depot ganz einfach mit Ihrem finanzen.net-Account. Nutzen Sie hierzu entweder die nachstehende Anleitung oder klicken Sie auf diesen Link und folgen Sie einfach den Anweisungen.

Anleitung: So verknüpfen Sie Ihr Depot mit Ihrem finanzen.net-Account

Klicken Sie in der finanzen.net-Navigation (das Menü finden Sie ganz oben auf der Webseite) auf "myfinanzen" und loggen Sie sich ein. Oder klicken Sie einfach auf diesen Link, um direkt in den myfinanzen-Bereich zu gelangen.

Klicken Sie im rechten Bereich auf den grünen Button "Verknüpfen".

Klicken Sie anschließend erneut auf den grünen Button ("Verbinden"). Sie werden nun zur Log-in-Seite Ihres finanzen.net Brokerage-Depots weitergeleitet.

Loggen Sie sich nun wie gewohnt in Ihr finanzen.net Brokerage-Depot ein.

Stimmen Sie dort der Datenweitergabe an finanzen.net zu, damit Ihre Wertpapierpositionen in den geschützten Bereichen auf finanzen.net angezeigt werden können.

Fertig! Ihr finanzen.net-Account ist nun mit Ihrem finanzen.net Brokerage-Depot verknüpft.

Ab sofort können Sie bequem handeln. Ihre Ordermaske erreichen Sie mit nur einem Mausklick direkt aus der Informationswelt von finanzen.net heraus. Ein Klick auf den Kaufen/ Verkaufen-Button bei einem beliebigen Wertpapier genügt. Jetzt nur noch die zu handelnde Stückzahl eingeben und den Handelsplatz auswählen, schon ist Ihre Order im Markt. Außerdem können Sie im geschützten myfinanzen-Bereich bequem Ihr Wertpapierdepot einsehen und behalten jederzeit die Wertentwicklung Ihrer Positionen im Auge.

So zeigen Sie Ihr Depot auch in den finanzen.net-Apps an

Um Ihre Musterdepots und Ihr finanzen.net Brokerage-Depot auch in den finanzen.net-Apps anzuzeigen, müssen Sie die finanzen.net-App lediglich mit Ihrem finanzen.net-Account verknüpfen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Klicken Sie in der App auf das € -Symbol (ganz oben).

-Symbol (ganz oben). Klicken Sie anschließend auf "Echtdepot".

Geben Sie nun die Zugangsdaten Ihres finanzen.net-Accounts ein.

Fertig! Ihre finanzen.net-App ist nun mit Ihrem finanzen.net-Account verknüpft.

Ab sofort haben Sie über das ★-Symbol Zugriff auf Ihre Muster-Depots und Watchlists. Haben Sie zudem Ihren finanzen.net-Account wie oben beschrieben mit Ihrem finanzen.net Brokerage-Depot verknüpft, können Sie über das €-Symbol auch direkt auf Ihr finanzen.net-Brokerage-Depot zugreifen und Ihre Orders somit mit wenigen Klicks in den Markt geben. Ein Klick auf den Kaufen/ Verkaufen-Button bei einem beliebigen Wertpapier genügt und Sie gelangen direkt in die Handelsmaske Ihres finanzen.net Brokerage-Depots. Dort nur noch die zu handelnde Stückzahl eingeben und den Handelsplatz auswählen. Fertig!

Haben Sie noch kein Depot auf finanzen-broker.net beantragt? Dann investieren Sie jetzt drei Minuten und eröffnen Sie Ihr Depot mit Top-Handelskonditionen und kostenloser Depot-/ Kontoführung. Als Dankeschön schenkt finanzen.net Ihnen einen Gutschein für den Online-Lehrgang zum "€uro Investor" im Wert von 129,- Euro.



» Jetzt informieren und kostenloses Depot eröffnen!

» Alle Infos zum €uro Investor-Gutschein