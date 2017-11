Der Litecoin hat 2017 kräftig an Wert gewonnen. Zeitweise kletterte der Litecoin-Kurs über 1.700 Prozent nach oben und markierte bei mehr als 83 US-Dollar ein Allzeithoch. Inzwischen ist der Litecoin von seinem hohen Niveau wieder etwas zurückgekommen, ähnlich wie das beim Bitcoin vor einigen Monaten der Fall war. Geht es nach Ronnie Moas, Gründer und Analyst von Standpoint Research, dann ist das Ende der Entwicklung längst nicht erreicht. Moas rechnet 2018 mit einer Verdoppelung des Litecoin-Kurses.

Der Litecoin ist in seiner technischen Struktur ähnlich wie der Bitcoin aufgebaut, sticht aber durch schnellere Transaktionsabläufe hervor. Zusätzlich sind beim Litecoin höhere Transaktionsvolumina möglich, weil die Blockchain eine höhere Anzahl von Blöcken erzeugen kann. In die Blockchain werden alle Transaktionen dezentral festgehalten. Von jedem Nutzer können so jederzeit alle Vorgänge anderer Nutzer nachvollzogen werden - Manipulationen sollen so verhindert werden.

Screenshot: Litecoin-Kurse im Vergleich

Der einfache Weg: Litecoin kaufen als CFD

Wie bei allen (gängigen) Kryptowährungen ist auch beim Litecoin eine Investition in Form von CFDs möglich. Hierbei handelt es sich eine einfache Möglichkeit, in Digitalwährungen zu investieren. Beim CFD-Handels partizipieren Anleger am Kursverlauf der Internetwährung, halten den Litecoin also nicht physisch. Anleger, die gerne auf stark risikoreiche Varianten setzen, können beim Litecoin mit einem Hebel von 10:1 spekulieren. Wenn Sie ein Litcoin-CFD kaufen möchten, können Sie beispielsweise den finanzen.net-Partner Plus500 nutzen, der Ihnen über diesen Link einen 25 Euro Bonus anbietet. Plus500 bietet übrigens Kreditkartenzahlung an und eine sehr schnelle Kontoeröffnung ohne Postident. Natürlich können Sie auch jeden anderen CFD-Broker wählen.

"Echte" Litecoin kaufen

Beabsichtigen Sie als Anleger direkt in die digitale Währung zu investieren und "echte" Litecoins zu besitzen, führt nichts an einem regulären Kauf vorbei. Der Kauf von LTC ist nicht vergleichbar mit der Funktionsweise beim Handel mit gängigeren Investitionsformen wie Aktien oder Fonds. Der Litecoin-Kauf erfordert einen eher langwierigen Registrierungsprozess bei entsprechenden Plattformen, außerdem muss ein Konto für den Handel eröffnet werden. Genau wie beim Bitcoin ist für den Kauf von Litecoin zunächst ein Wallet, ein digitales Portemonnaie, nötig. Hat man dieses eingerichtet, lassen sich die erworbenen LTC dort verwalten und Transaktionen einleiten. Inzwischen bieten unterschiedliche Onlinebörsen das digitale Silber, neben anderen Kryptowährungen, zum Kauf an. In den meisten Fällen ist eine Registrierung und darauffolgende Verifikation notwendig. Beispielsweise kann auf den Seiten Avatrade, Kraken, Coinbase oder Anycoindirect (sowie weitere) das Internetgeld erworben werden. Hauptsächlich wird der LTC mit Fiatwährung, dabei sogar über unterschiedliche Zahlungsmethoden (wie Kreditkarten- und PayPal-Zahlungen), bezahlt.

Weitere Möglichkeiten für den Litecoin-Kauf

Investment in Krypto-Zertifikate

Hat ein Anleger vor, sein Geld in Zertifikate zu investieren, um den Aufwand einer Kontoeröffnung bei einer Handelsplattform zu umgehen, kann er das digitale Geld auch an verschiedenen Börsen kaufen. Über ein Zertifikat könnten Sie an der Entwicklung der digitalen Währung teilhaben, ohne dafür ein Wertpapierdepot zu benötigen. Für den Litecoin gibt es aktuell kein Zertifikat, das für den Handel zugelassen ist. Möchten Sie dennoch auf diesem Weg in Digitalwährungen investieren, besteht die Möglichkeit in Bitcoin-Zertifikate anzulegen. Hierzu benötigen Sie ein Depot zum Wertpapierkauf. Ein kostenloses Wertpapierdepot bietet zum Beispiel www.finanzen-broker.net an. Dort können Sie mit dem Kauf des Bitcoin Partizipations-Zertifikats von Vontobel in Kryptowährungen investieren.

Litecoin gegen Bitcoin tauschen

Eine weitere Variante nach dem Litecoin-Kauf ist der Eintausch von Litecoin gegen Bitcoin auf entsprechenden Handelsplattformen. Über diesen Umweg wäre es möglich, an Marktplätzen für Bitcoin zu partizipieren, da es noch keine Marktplätze für den Litecoin-Handel gibt. Das bedeutet, Sie können als Privatperson eins zu eins von einer anderen Person Bitcoin kaufen ebenso verkaufen. Der in Deutschland bekannteste Marktplatz für den privaten Handel mit Bitcoin ist die Seite bitcoin.de.

