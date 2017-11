Prominente Namen dominieren die Berichterstattung zur Börse. Die Aktien der weltweit präsenten US-Konzerne Apple, Alphabet, Facebook oder Amazon fehlen in keinem Tagesbericht, in Deutschland sind DAX-Konzerne wie Daimler, Siemens, SAP oder die Deutsche Bank die Publikumsmagneten. Vielleicht haben Sie hier auch schon investiert, waren aber mit der erzielten Rendite unzufrieden. Dann lohnt sich der Blick über den Tellerrand hinaus, denn abseits der großen Bühne gibt es zahlreiche Aktien mit spannenden Geschichten. Oftmals versprechen diese sogar mehr Rendite als die Dickschiffe. Die Rede ist von den im Börsenmaßstab kleineren Gesellschaften, den Small Caps.

Die Größenkriterien für eine Zuordnung zu den Small Caps sind leider nicht klar bestimmt, der Börsenwert ist aber ein ganz entscheidender Faktor: Während die Aktien von Konzernen aus den großen Auswahlindizes, die Blue Chips, im Normalfall einen Börsenwert in zumindest zweistelliger Milliardenhöhe auf die Waage bringen, sind Small Caps überwiegend im Millionenbereich angesiedelt. Als Auswahlindex für die Small Caps berechnet die Deutsche Börse den SDAX. Der wohl bekannteste Small Cap Index in Deutschland enthält mit 50 Aktien.

SDAX als führender Small Cap Index

Im DAX sind die größten deutschen Unternehmen gelistet, gefolgt vom MDAX für das mittlere Segment und dem SDAX für die Aktien kleinerer Gesellschaften. Das untere Ende der im SDAX enthaltenen Aktien stellen Konzerne mit einem Börsenwert von etwa einer halben Milliarde Euro dar, am oberen Ende liegt der Börsenwert im mittleren einstelligen Milliardenbereich.

Der SDAX ist ein passiver Index, der nicht gemanagt wird. Die Börse prüft regelmäßig die Zusammensetzung und tauscht einzelne Aktien nach festgelegten Regularien aus. In den SDAX können Anleger zum Beispiel mit Hilfe eines börsengehandelten Indexfonds (ETF) von der Commerzbank (WKN: ETF005) investieren. Dieser bildet die Entwicklung des SDAX 1:1 nach. Wer hingegen einen Small Cap ETF für den globalen Markt sucht, kann den MSCI World Small Cap ETF (WKN: A1W56P) von State Street nutzen, dessen Fokus auf Small Caps in den entwickelten Aktienmärkten liegt.

Aktives Management bietet Renditepotenzial

Der geringe Bekanntheitsgrad der Small Caps und die Positionierung in Nischenmärkten sorgen dafür, dass ein Investment in Small-Cap-Aktien mit einem erhöhten Informationsbedarf verbunden ist. Das vergrößert den Spielraum für ein aktives Anlagemanagement. Das Ziel ist hier, durch eine geschickte Auswahl von Small Caps höhere Renditen zu erwirtschaften, als sie der SDAX erzielt.

Es gibt zahlreiche Fondsprodukte, mit denen Anleger in Small Caps investieren können. Dazu zählen unter anderem die Fonds Lupus Alpha Smaller German Champions (WKN: 974564) oder FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (WKN: A0DN1Q), die neben Aktien aus dem SDAX auch MDAX Werte aufnehmen. Eine weitere Alternative ist der Fonds DB Platinum IV Platow (WKN: DWS031).

Eine Investition in Small Caps mit einem internationaleren Ansatz verfolgen etwa der KEPLER Small Cap Aktienfonds (WKN: 784560), der Fonds Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio (WKN: A0MKJP) und der Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (WKN: A1JDBJ), wobei die Unternehmensgröße für eine Zugehörigkeit zum Small-Cap-Sektor dabei sehr hoch angesetzt wird.

Für renditehungrige Anleger können auch spezielle aktiv gemanagte Nebenwerte-Indizes interessant sein, die dem SDAX eine Überrendite entlocken wollen. Einen Blick wert ist hier zum Beispiel der Value-Stars-Deutschland-Index, auf den auch ein Anlage-Zertifikat (WKN: LS8VSD) begeben wurde. Auch zahlreiche Wikifolios der gleichnamigen Social-Trading-Plattform investieren in deutsche Small Caps und sind über Zertifikate von Lang & Schwarz investierbar.

SDAX und Small-Cap-Produkte liegen vorn

Small Caps bieten Ihnen als Anleger die Chance, im Vergleich zu Investments in Blue Chips, eine Überrendite zu erzielen. Das erscheint Ihnen vielleicht zunächst einmal nicht nachvollziehbar, doch die Wissenschaft hat dieses Phänomen vielfach untersucht und als "Size-Effekt" bezeichnet. Der Befund ist zwar nicht einheitlich, auch gibt es keine bestimmte Börsenphase - Hausse oder Baisse -, in denen Small Caps verlässlich Überrenditen generieren. Und doch zeigen die Untersuchungen, dass die Renditen letztlich höher ausfallen.

Das verdeutlicht auch die Entwicklung der deutschen Börsenindizes in den vergangenen Jahren. Wenn Sie als Beispiel einen Blick auf die Zeit von Januar 2014 bis September 2017 (Stichtag 20.09.) werfen, so hat der SDAX währenddessen um mehr als 70 Prozent zugelegt. Der MDAX kommt hingegen nur auf etwas mehr als 50 Prozent, der DAX liegt abgeschlagen bei rund 30 Prozent. Auch die oben genannten aktiv gemanagten Small-Cap-Produkte haben den DAX hinter sich gelassen und teilweise auch den SDAX deutlich outperformt. Unter den besten Small Cap-Fonds und Zertifikaten landete im Zeitraum 1.1.2014 bis 30.09.2017 das gemanagte Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN: LS8VSD) mit großem Abstand und einer Kursentwicklung von 102,3% auf Platz 1. Auch im Jahr 2016 legte es mit 17,1 % mehr zu als die Konkurrenz. Der Lupus Alpha Smaller German Champions (WKN: 974564) schlug sich hingegen im Jahr 2015 am besten (29,6 %), der Kepler Small Cap Aktienfonds (WKN: 784560) legte 2014 am kräftigsten zu. Der FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (WKN: A0DN1Q) kletterte in den ersten neun Monaten 2017 höher als die Konkurrenz (36,6 %).

* Performance der ersten neun Monate im Jahr 2017 (Stand: 30. September 2017).

Gründe für die Überrenditen von SDAX und Small Caps

Sie fragen sich vielleicht, warum der Renditeunterschied zwischen dem SDAX und Small Caps auf der einen Seite und größeren Indizes auf der anderen Seite zuletzt so hoch ausgefallen ist. Dazu liefert die Wissenschaft keine eindeutigen Erkenntnisse, es gibt aber nachvollziehbare Argumente, die das Phänomen umreißen. Eine wichtige Rolle spielt die Unternehmensgröße, die für einen Basiseffekt sorgt. In einen großen Auswahlindex wie dem DAX kommen nur Aktien von Gesellschaften, die in der Vergangenheit bereits sehr hohe Wertzuwächse erzielt haben.

Small Caps, die unter anderem im SDAX erfasst sind, stehen hingegen unter Umständen noch vor diesem Wertsprung, der Ihnen als Investor dann eine hohe Rendite bietet. Es ist darüber hinaus wichtig zu wissen, dass das Risiko von Blue Chips niedriger ist. Die Größe und die breite Streuung der Geschäftsaktivitäten bieten einen gewissen Schutz gegen Turbulenzen - und gegen dauerhafte Kurseinbrüche.

Small Caps sind nicht so breit aufgestellt wie DAX-Konzerne. Sie sind infolgedessen abhängiger von einzelnen Aktivitäten und Geschäftsbereichen. Daher ist das Investmentrisiko im SDAX auch höher als im DAX. Die Theorie besagt, dass ein höheres Risiko auch mit einer potentiell höheren Rendite belohnt werden muss.

Beimischung von Small Caps im Depot

Vor diesem Hintergrund stellen Sie sich vielleicht die Frage, warum Sie überhaupt noch in die Aktien von großen Konzernen investieren sollen, wenn Small Caps und der SDAX so viel besser abschneiden. Die Notwendigkeit resultiert aber schon aus einem Grundgesetz der Kapitalanlage - der Diversifikation. Durch die Mischung verschiedener Aktien kann das unternehmensindividuelle Risiko einzelner Werte reduziert werden - und das umso stärker, je größer die Zahl der enthaltenen Aktien ausfällt.

Mit anderen Worten: die Wahrscheinlichkeit einer negativen Überraschung sinkt mit der Breite des Portfolios. Schon deswegen sollten Sie auf das Segment der Blue Chips auf keinen Fall verzichten, ebenso gehören aber auch Small Caps in ein diversifiziertes Depot.

Fazit zu SDAX und Small Caps

Die dargestellten Zusammenhänge stellen für Sie als Investor natürlich keine Garantie dar, dass mit dem SDAX oder anderen Investments in Small Caps in Zukunft tatsächlich höhere Renditen erzielt werden können. Die Börse durchläuft verschiedene Phasen und Wellenbewegungen und die Zusammenhänge sind im Zeitablauf nicht konstant. Daher gibt es durchaus auch längere Abschnitte, in denen die Aktien großer Unternehmen besser abschneiden als die Small Caps bzw. der SDAX.

Im Vorfeld eines Investments ist aber nicht abschätzbar, welche Börsenphase nun ansteht. Für Sie als Anleger ist daher Streuung ein gutes Gegenmittel. Gerade deswegen ist für Ihr Depot eine Beimischung von Small Cap Aktien überlegenswert, die historisch hohen Renditen stellen dabei ein weiteres überzeugendes Argument dar. Um das höhere Einzeltitel-Risiko abzufedern, können Sie als Alternative zur eigenen Zusammenstellung eines Portfolios aus mehreren Small Cap Aktien auch auf Produkte zu einem etablierten Index wie dem SDAX zurückgreifen. Oder Sie setzen auf andere, aktiv gemanagte Produkte mit einem Fokus auf Small Caps und einem längeren Track-record, also einer individuellen Referenzliste, die über Erfolge von getätigten Investitionen berichtet. Am Markt ist dafür eine Vielzahl interessanter Fonds und Zertifikate erhältlich.

Disclaimer / Hinweis:

Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenzportfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr und der erfolgsabhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).